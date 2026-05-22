Aktywne przedszkolaki we Włocławku. „Mózg dziecka rozwija się w ruchu" [zdjęcia, wideo]

2026-05-22, 21:34 Radosław Jagieła/DW

Ósma edycja Festiwalu Sprawności Przedszkolaka we Włocławku/ Fot. Radosław Jagieła

Biegi z pałeczką sztafetową, rzuty woreczkami i toczenie piłki - to tylko niektóre konkurencje, z którymi mierzyły się dzieci podczas ósmej edycji Festiwalu Sprawności Przedszkolaka we Włocławku.

Emocji w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji nie brakowało.





- Poprzez ruch dzieci się rozwijają, także intelektualnie i my w przedszkolu przede wszystkim kształtujemy ich sprawność i stawiamy na rozwój fizyczny - mówi Magdalena Barańska z Przedszkola Publicznego nr 9 we Włocławku.



Dariusz Pokrywczyński, dyrektor ZS nr 11 we Włocławku podkreśla, że w wydarzeniu chodzi o zabawę, ale nie tylko.



- Staramy się po prostu zachęcać do aktywności, do ruchu, trochę też do rywalizacji - mówi.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.