Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kruszynie mówił o wsparciu rodziców i seniorów

2026-05-22, 19:32 Radosław Jagieła/DW

Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - był dzisiaj w podwłocławskim Kruszynie/Fot. Radosław Jagieła

- Dla nas priorytetem jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, m.in. onkologicznie - powiedział w Kruszynie wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, był dzisiaj w podwłocławskim Kruszynie. Spotkał się tam z lokalnymi działaczami i mieszkańcami. Na konferencji przedstawiciele Lewicy zapowiedzieli projekty ustaw dla rodziców i seniorów



- Dla nas priorytetem jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, m.in. onkologicznie. Przygotujemy rozwiązania, które będą ich wspierać, by mogli bezpiecznie poświęcić czas na opiekę nad chorym dzieckiem. Ważny temat to sprawa wcześniejszych emerytów dla tzw. roczników innych niż 1953. Przygotowujemy odpowiedni projekt ustawy - mówił Sebastian Gajewski.



Kolejne wybory parlamentarne odbędą się w październiku 2027 roku.