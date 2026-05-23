Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku
Robot neurochirurgiczny MAZOR X to dopiero czwarte takie urządzenie w Polsce. Dziś pokazano, co potrafi, jeśli jest w rękach specjalistów.
- Robot neurochirurgiczny MAZOR X – czwarty taki w Polsce - został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.
- W sumie włocławska lecznica za 48 mln zł kupiła 242 nowoczesne urządzenia i aparaturę medyczną.
W ubiegłym roku włocławski szpital miał 17 mln zł nadwykonań. Jak mówi dyrektor, dotąd nie udało się ich rozliczyć z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pierwsze operacje kręgosłupa z użyciem nowego sprzętu są już planowane.