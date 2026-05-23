Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku

Robot neurochirurgiczny MAZOR X – czwarty taki w Polsce - został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy/ Fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Facebook

- Ten sprzęt skraca czas hospitalizacji, zmniejsza liczbę powikłań. W zasadzie człowiek potrafi namiastkę tego, co może robot, jeżeli chodzi o precyzję wykonania zabiegu - mówi Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

- Już szkolimy kadrę. Nie boję się o składy zespołu, natomiast boję się o finansowanie: czy Narodowy Fundusz Zdrowia sprosta naszym wyzwaniom. Jeżeli nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy, to nie będziemy mogli sprzętu, który pozyskaliśmy, wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem - mówi Dariusz Szczepański, dyrektor włocławskiej lecznicy.W ubiegłym roku włocławski szpital miał 17 mln zł nadwykonań. Jak mówi dyrektor, dotąd nie udało się ich rozliczyć z Narodowym Funduszem Zdrowia.