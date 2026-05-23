Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku

2026-05-23, 09:18  Agnieszka Marszał/DW
Robot neurochirurgiczny MAZOR X – czwarty taki w Polsce - został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy/ Fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Facebook

Robot neurochirurgiczny MAZOR X – czwarty taki w Polsce - został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy/ Fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Facebook

Robot neurochirurgiczny MAZOR X to dopiero czwarte takie urządzenie w Polsce. Dziś pokazano, co potrafi, jeśli jest w rękach specjalistów.

  • Robot neurochirurgiczny MAZOR X – czwarty taki w Polsce - został kupiony za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.
  • W sumie włocławska lecznica za 48 mln zł kupiła 242 nowoczesne urządzenia i aparaturę medyczną.
- Już szkolimy kadrę. Nie boję się o składy zespołu, natomiast boję się o finansowanie: czy Narodowy Fundusz Zdrowia sprosta naszym wyzwaniom. Jeżeli nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy, to nie będziemy mogli sprzętu, który pozyskaliśmy, wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem - mówi Dariusz Szczepański, dyrektor włocławskiej lecznicy.

W ubiegłym roku włocławski szpital miał 17 mln zł nadwykonań. Jak mówi dyrektor, dotąd nie udało się ich rozliczyć z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Ten sprzęt skraca czas hospitalizacji, zmniejsza liczbę powikłań. W zasadzie człowiek potrafi namiastkę tego, co może robot, jeżeli chodzi o precyzję wykonania zabiegu - mówi Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Pierwsze operacje kręgosłupa z użyciem nowego sprzętu są już planowane.

Relacja Agnieszki Marszał

Włocławek

Region

Wybitna włoska prawniczka odbierze prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

Wybitna włoska prawniczka odbierze prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

2026-05-23, 12:11
Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

2026-05-23, 11:00
Aktywne przedszkolaki we Włocławku. Mózg dziecka rozwija się w ruchu [zdjęcia, wideo]

Aktywne przedszkolaki we Włocławku. „Mózg dziecka rozwija się w ruchu" [zdjęcia, wideo]

2026-05-22, 21:34
Marszałek Sejmu skomentował w Nakle zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych wojsk USA

Marszałek Sejmu skomentował w Nakle zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych wojsk USA

2026-05-22, 20:23
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kruszynie mówił o wsparciu rodziców i seniorów

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kruszynie mówił o wsparciu rodziców i seniorów

2026-05-22, 19:32
Wnioski od par jednopłciowych trafiają do urzędów stanu cywilnego, także w naszym regionie

Wnioski od par jednopłciowych trafiają do urzędów stanu cywilnego, także w naszym regionie

2026-05-22, 18:24
Pies ze złamaną łapą leżał tygodniami przy budzie, był na łańcuchu. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie

Pies ze złamaną łapą leżał tygodniami przy budzie, był na łańcuchu. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie

2026-05-22, 17:30
Setny implant ślimakowy wszczepiony w bydgoskim szpitalu. Pierwszy raz słyszałam bociana

Setny implant ślimakowy wszczepiony w bydgoskim szpitalu. „Pierwszy raz słyszałam bociana”

2026-05-22, 14:48
Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Do akcji poderwano dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec [AKTUALIZACJA]

Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Do akcji poderwano dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec [AKTUALIZACJA]

2026-05-22, 14:20

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę