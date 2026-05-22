Wnioski od par jednopłciowych trafiają do urzędów stanu cywilnego, także w naszym regionie

2026-05-22, 18:24 Marek Ledwosiński/DW

wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobowiązujący kraje członkowskie do uznawania małżeństw, w tym jednopłciowych, zawartych poza ich granicami/ Fot. Pexels

We Włocławku na rozpatrzenie czeka wniosek dwóch mężczyzn, którzy pobrali się za granicą. - Jesteśmy proobywatelscy - mówi kierownik tamtejszego urzędu stanu cywilnego.

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister cyfryzacji podpisali porozumienie w sprawie transkrypcji przez polskie urzędy stanu cywilnego aktów małżeństwa, w przypadku małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe.



Wnioski zaczęły spływać także do urzędów w naszym regionie. We Włocławku na rozpatrzenie czeka podanie dwóch mężczyzn, którzy pobrali się za granicą. Kierownik włocławskiego urzędu stanu cywilnego, Jarosław Sierakowski, mówi, że wniosek nie został odrzucony, ale do tej pory nie jest rozpatrzony.



- Ten wniosek jest aktualnie w trakcie procedowania - mówi Jarosław Sierakowski. - Z uwagi na to, że były przeszkody natury prawnej, natury technicznej, nie mogliśmy tego wniosku sfinalizować pozytywnie dla osób, które go złożyły. Podpisano rozporządzenie, mam nadzieję, że - gdy wejdzie w życie - będziemy mogli tę sprawę finalizować. Podchodzimy z życzliwością do niej, staramy się być urzędem przyjaznym obywatelom, jesteśmy proobywatelscy! - dodaje.



Przypomnijmy, kluczowy dla sprawy jest ubiegłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobowiązujący kraje członkowskie do uznawania małżeństw, w tym jednopłciowych, zawartych poza ich granicami.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.