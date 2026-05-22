Włocławscy strażacy świętowali swój dzień. Z opóźnieniem, ale hucznie

2026-05-22, 06:50  Marek Ledwosiński/Redakcja
Włocławscy strażacy świętowali swój dzień/fot. Marek Ledwosiński

Włocławscy strażacy świętowali swój dzień/fot. Marek Ledwosiński

Jak co roku był uroczysty apel, nominacje na wyższe stopnie i odznaczenia. W tym roku uwagę skupił specjalny namiot obrony cywilnej.

Prezentowany tam był sprzęt ratowniczy, apteczki, a także przestrzenne modele prawidłowo zbudowanych schronów i miejsc ukrycia. - To nie dziwi, bo zgodnie z krajowym Programem Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności to właśnie strażacy są główną siłą w batalii o bezpieczeństwo cywilów - podkreślał w trakcie uroczystości brygadier Mariusz Bladoszewski.

W przypadku ewentualnego konfliktu włocławscy strażacy musieliby zmierzyć się z możliwym atakiem na zakłady chemiczne Anwil i chłodnię RUN. Są tam magazynowane ogromne ilości zabójczego chloru i amoniaku. Jest także zapora wodna na Wiśle - w przypadku jej uszkodzenia główną siłą ratunkową będą także właśnie strażacy. 

Mówił brygadier Mariusz Bladoszewski

Włocławek
Włocławscy strażacy świętowali swój dzień/fot. Marek Ledwosiński

Region

Opinie o burmistrzu mocno podzielone. W niedzielę referendum w Ciechocinku

Opinie o burmistrzu mocno podzielone. W niedzielę referendum w Ciechocinku

2026-05-22, 13:11
Tragiczny wypadek w powiecie świeckim. Samochód uderzył w drzewo, nie żyje kierowca [zdjęcia]

Tragiczny wypadek w powiecie świeckim. Samochód uderzył w drzewo, nie żyje kierowca [zdjęcia]

2026-05-22, 09:08
Bydgoszcz i Toruń oddzielnie w statystykach. Wreszcie możemy liczyć na rzetelne dane [Rozmowa Dnia]

Bydgoszcz i Toruń oddzielnie w statystykach. „Wreszcie możemy liczyć na rzetelne dane" [Rozmowa Dnia]

2026-05-22, 09:05
Żołnierze strażacy mają swoją szkołę w Grupie. To pierwsza i jedyna taka w kraju

Żołnierze strażacy mają swoją szkołę w Grupie. To pierwsza i jedyna taka w kraju

2026-05-21, 20:29
Szpital w Toruniu odpowiada na zarzuty. Pacjent był monitorowany, postępowanie było prawidłowe

Szpital w Toruniu odpowiada na zarzuty. „ Pacjent był monitorowany, postępowanie było prawidłowe”

2026-05-21, 19:25
Marzą o kryminalistyce albo pracy w oddziale prewencji. Włocławska policja otwiera drzwi [zdjęcia]

Marzą o kryminalistyce albo pracy w oddziale prewencji. Włocławska policja otwiera drzwi [zdjęcia]

2026-05-21, 16:55
Nie zgłosił się właściciel pieniędzy, więc przekazane zostały chłopcom, którzy je znaleźli [wideo]

Nie zgłosił się właściciel pieniędzy, więc przekazane zostały chłopcom, którzy je znaleźli [wideo]

2026-05-21, 15:59
Policja w Toruniu szuka sprawcy uszkodzenia ciała. Rozpoznajesz tego mężczyznę

Policja w Toruniu szuka sprawcy uszkodzenia ciała. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

2026-05-21, 15:05
Zmiana dowództwa w bydgoskiej brygadzie. Pułkownik Andrzej Magiera obejmuje stanowisko [zdjęcia i wideo]

Zmiana dowództwa w bydgoskiej brygadzie. Pułkownik Andrzej Magiera obejmuje stanowisko [zdjęcia i wideo]

2026-05-21, 14:38

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę