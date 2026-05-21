Żołnierze strażacy mają swoją szkołę w Grupie. To pierwsza i jedyna taka w kraju

Marcin Doliński/MG

Szkoła mieści się na terenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie/fot. Marcin Doliński

Był uroczysty apel i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. W Grupie niedaleko Grudziądza rozpoczęła swoją działalność Szkoła Pożarnicza Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

To pierwsza i jedyna taka placówka w kraju. – Strażacy są na pierwszej linii frontu. Ratują ludzi, mienie, muszą być przygotowani nie tylko do gaszenia pożarów, ale do ochrony przed niewybuchami i zagrożeniami, wynikającymi z tradycyjnej wojny, która niesie zniszczenie – mówił szef wojskowej ochrony przeciwpożarowej pułkownik Andrzej Nawrocki.



Rocznie szkoła szkoli ponad 2 tys. słuchaczy. - Naszym najważniejszym kursem jest szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – mówił podpułkownik Dawid Kalinowski, komendant szkoły. - Ważnym kursem jest też szkolenie grup ratownictwa lotniskowego.



