Szpital w Toruniu odpowiada na zarzuty. „ Pacjent był monitorowany, postępowanie było prawidłowe”

2026-05-21, 19:25 Mariusz Luda/MG

Sytuacji w toruńskiej placówce wnikliwie przygląda się Rzecznik Praw Pacjenta

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu stanowczo odpiera zarzuty dotyczące zaniedbań po tragicznej śmierci 20-letniego pacjenta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i zapowiada podjęcie kroków prawnych wobec portalu internetowego Goniec.

Autorzy materiału zarzucili medykom pozostawienie młodego mężczyzny bez opieki, co mogło przyczynić się do jego śmierci. Dyrekcja lecznicy wydała obszerne oświadczenie, w którym zapowiada podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec autorów publikacji.



- W naszym wewnętrznym oglądzie tej sprawy postępowanie było jak najbardziej prawidłowe, prowadzone przez jednego z najbardziej doświadczonych lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – powiedział w rozmowie z PR PiK dr Janusz Mielcarek, rzecznik szpitala. - Dlatego tak bardzo bulwersujące są określenia, które padają w artykule. Pacjent był monitorowany, była nad nim prowadzona właściwa opieka. Od początku były prowadzone czynności ratujące życie - nie było jakiejś przerwy i warto podkreślić, że to wszystko jest w dokumentacji medycznej, do której miał dostęp autor artykułu. (…)



Szpital planuje kroki prawne, sytuacji w toruńskiej placówce wnikliwie przygląda się Rzecznik Praw Pacjenta. Z kolei prokuratura wszczęła zupełnie nowe śledztwo, które oceni działania personelu medycznego.