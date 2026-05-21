Marzą o kryminalistyce albo pracy w oddziale prewencji. Włocławska policja otwiera drzwi [zdjęcia]

2026-05-21, 16:55 Radosław Jagieła/MG

Drzwi otwarte w komendzie policji we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Włocławska komenda i oddział prewencji z Bydgoszczy wspólnie zaprosiły na drzwi otwarte. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak to jest pracować w policji.

Chętnych nie brakowało, byli wśród nich m.in. uczniowie Zespołu Szkół Akademickich, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK.



- Chciałabym iść w kierunku kryminalistyki lub technika śledczego – mówiła jedna z uczennic. - W przyszłości chciałbym wystąpić do policji i pracować w wydziale prewencji – dodał jej kolega. - Od zawsze mnie to bardzo ciekawiło, bo w rodzinie mam osoby z policji oraz od małego interesuję się służbami mundurowymi.



