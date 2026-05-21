Policja w Toruniu szuka sprawcy uszkodzenia ciała. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

2026-05-21, 15:05 MK

Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Toruń Rubinkowo / fot. KMP w Toruniu

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo poszukują mężczyzny odpowiedzialnego za uszkodzenie ciała, do którego doszło pod koniec lutego. Pomimo intensywnie prowadzonych działań, tożsamość sprawcy wciąż pozostaje nieznana, dlatego mundurowi apelują o wsparcie do mieszkańców.

Atak w biały dzień na Rubinkowie







Do niebezpiecznego incydentu doszło 23 lutego 2026 roku kilkanaście minut po godzinie czternastej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy nie pozwolił na zidentyfikowanie napastnika, dlatego śledczy zdecydowali się na upublicznienie wizerunku poszukiwanego mężczyzny . Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa dla szybkiego rozwiązania tej sprawy i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.

Śledztwo czeka na przełom



Toruńscy mundurowi przyznają otwarcie, że dotychczasowe starania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.





- Pomimo wielu czynności wykonanych przez policjantów w tej sprawie, dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości – informuje młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.





Z tego powodu zaangażowanie ze strony społeczeństwa staje się niezbędnym elementem trwającego postępowania.

Jak przekazać informacje policji?