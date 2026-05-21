Policja w Toruniu szuka sprawcy uszkodzenia ciała. Rozpoznajesz tego mężczyznę?
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo poszukują mężczyzny odpowiedzialnego za uszkodzenie ciała, do którego doszło pod koniec lutego. Pomimo intensywnie prowadzonych działań, tożsamość sprawcy wciąż pozostaje nieznana, dlatego mundurowi apelują o wsparcie do mieszkańców.
Śledztwo czeka na przełom
Jak przekazać informacje policji?
Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia upublicznionego przez służby lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego aktualnego miejsca pobytu, powinny niezwłocznie skontaktować się z policją. Zgłoszenia przyjmuje dyżurny Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo pod numerami telefonów 47 754 25 70 oraz 47 754 25 71. Informacje można także przekazać dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.