Policja w Toruniu szuka sprawcy uszkodzenia ciała. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

2026-05-21, 15:05  MK
Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Toruń Rubinkowo / fot. KMP w Toruniu

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo poszukują mężczyzny odpowiedzialnego za uszkodzenie ciała, do którego doszło pod koniec lutego. Pomimo intensywnie prowadzonych działań, tożsamość sprawcy wciąż pozostaje nieznana, dlatego mundurowi apelują o wsparcie do mieszkańców.

Atak w biały dzień na Rubinkowie

Do niebezpiecznego incydentu doszło 23 lutego 2026 roku kilkanaście minut po godzinie czternastej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy nie pozwolił na zidentyfikowanie napastnika, dlatego śledczy zdecydowali się na upublicznienie wizerunku poszukiwanego mężczyzny. Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa dla szybkiego rozwiązania tej sprawy i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.

Śledztwo czeka na przełom

Toruńscy mundurowi przyznają otwarcie, że dotychczasowe starania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

- Pomimo wielu czynności wykonanych przez policjantów w tej sprawie, dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości – informuje młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Z tego powodu zaangażowanie ze strony społeczeństwa staje się niezbędnym elementem trwającego postępowania.

Jak przekazać informacje policji?

Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia upublicznionego przez służby lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego aktualnego miejsca pobytu, powinny niezwłocznie skontaktować się z policją. Zgłoszenia przyjmuje dyżurny Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo pod numerami telefonów 47 754 25 70 oraz 47 754 25 71. Informacje można także przekazać dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Marzą o kryminalistyce albo pracy w oddziale prewencji. Włocławska policja otwiera drzwi [zdjęcia]

2026-05-21, 16:55
