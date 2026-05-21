Zmiana dowództwa w bydgoskiej brygadzie. Pułkownik Andrzej Magiera obejmuje stanowisko [zdjęcia i wideo]

2026-05-21, 14:38  Agata Raczek/BN
Pułkownik Andrzej Magiera (z prawej) obejmuje stanowisko dowódcy bydgoskiej brygady/fot. Agata Raczek

Pułkownik Andrzej Magiera został nowym dowódcą 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się podczas apelu na terenie jednostki przy ulicy Powstańców Warszawy.

Głównym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru brygady przez dotychczasowego dowódcę, pułkownika Aleksandra Suchanowskiego, nowemu dowódcy. - Nowemu dowódcy brygady, panu pułkownikowi Andrzejowi Magierze, przekazuję brygadę dobrze wyszkoloną, co potwierdziły kontrole przeprowadzone w ostatnim okresie - powiedział odchodzący dowódca.

Swoje przemówienie wygłosił również płk Andrzej Magiera. - Jest to dla mnie powód do dumy i dużej satysfakcji, ale przede wszystkim kolejne wyzwanie na mojej żołnierskiej służbie - mówił. - Mam świadomość, że od tej chwili spoczywa na mnie odpowiedzialność za stan brygady oraz obowiązek pomnażania dotychczasowego dorobku i troska o jej wizerunek w oczach przełożonych, podwładnych i społeczeństwa - dodał.

Pułkownik Andrzej Magiera od blisko trzydziestu lat pełni zawodową służbę wojskową. Dowodził między innymi regionalnymi bazami logistycznymi w Warszawie i Krakowie, a także 4 Brygadą Logistyczną w Pomiechówku. Uczestniczył również w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie odznaczany medalami i wyróżnieniami resortowymi.

Czwartkowe uroczystości zakończyła defilada wojskowa pododdziałów 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, której akompaniowała Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy.

Relacja Agaty Raczek

Zmiana dowództwa w bydgoskiej brygadzie/wideo Agata Raczek

Zmiana dowództwa w bydgoskiej brygadzie/fot. Agata Raczek Zmiana dowództwa w bydgoskiej brygadzie/fot. Agata Raczek

