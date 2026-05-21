Żołnierze szkolą się w Chełmnie. Ćwiczą walkę, przetrwanie w lesie i przeprawę wodną [wideo]

2026-05-21, 12:19 Marcin Doliński/BN

Żołnierze szkolą się w Chełmnie/fot. 3 Pułk Saperów w Chełmnie

Niezłomność, odpowiedzialność oraz umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych - tym mają się charakteryzować najlepsi żołnierze. W Chełmnie trwa kurs „Wiktor”, który rozwija umiejętności przywódcze.

Żołnierze ćwiczą przetrwanie w lesie, walkę czy przeprawę wodną. - Pierwszy dowódca, czyli dowódca drużyny, dowódca sekcji, dowódca załogi - to jest fundament dobrego wojska i dobrego żołnierza - mówi starszy chorąży sztabowy Marek Grzybowski, starszy podoficer Dowództwa 1. Dywizji Piechoty Legionów. - Każdy, kto chce być dowódcą, musi mówić „za mną”, podawać komendy i być autorytetem dla innych, być z żołnierzami w doli i niedoli - dodaje.



Kurs „Wiktor” przeprowadza 1. Dywizja Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odbywa się on na terenie obiektów szkoleniowych 3 Pułku Saperów w Chełmnie.