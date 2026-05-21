Żołnierze szkolą się w Chełmnie. Ćwiczą walkę, przetrwanie w lesie i przeprawę wodną [wideo]

2026-05-21, 12:19  Marcin Doliński/BN
Żołnierze szkolą się w Chełmnie/fot. 3 Pułk Saperów w Chełmnie

Żołnierze szkolą się w Chełmnie/fot. 3 Pułk Saperów w Chełmnie

Niezłomność, odpowiedzialność oraz umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych - tym mają się charakteryzować najlepsi żołnierze. W Chełmnie trwa kurs „Wiktor”, który rozwija umiejętności przywódcze.

Żołnierze ćwiczą przetrwanie w lesie, walkę czy przeprawę wodną. - Pierwszy dowódca, czyli dowódca drużyny, dowódca sekcji, dowódca załogi - to jest fundament dobrego wojska i dobrego żołnierza - mówi starszy chorąży sztabowy Marek Grzybowski, starszy podoficer Dowództwa 1. Dywizji Piechoty Legionów. - Każdy, kto chce być dowódcą, musi mówić „za mną”, podawać komendy i być autorytetem dla innych, być z żołnierzami w doli i niedoli - dodaje.

Kurs „Wiktor” przeprowadza 1. Dywizja Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odbywa się on na terenie obiektów szkoleniowych 3 Pułku Saperów w Chełmnie.

Relacja Marcina Dolińskiego

Żołnierze szkolą się w Chełmnie/wideo Marcin Doliński

Chełmno
Żołnierze szkolą się w Chełmnie/fot. 3 Pułk Saperów w Chełmnie

Region

Szpital w Aleksandrowie Kujawskim odwołał się od kary nałożonej przez NFZ - dowiedziało się PR PiK

Szpital w Aleksandrowie Kujawskim odwołał się od kary nałożonej przez NFZ - dowiedziało się PR PiK

2026-05-21, 09:57
Szpital w Toruniu przerywa milczenie po śmierci 20-latka. Prokuratura na nowo bada sprawę

Szpital w Toruniu przerywa milczenie po śmierci 20-latka. Prokuratura na nowo bada sprawę

2026-05-21, 09:37
Jerzy Rafalski: Ludzie są w stanie zapłacić duże pieniądze tylko po to, żeby lecieć na Marsa [Rozmowa Dnia]

Jerzy Rafalski: Ludzie są w stanie zapłacić duże pieniądze tylko po to, żeby lecieć na Marsa [Rozmowa Dnia]

2026-05-21, 09:11
Przyłapani podczas próby włamania do sklepu. Czterej Mołdawianie wpadli w zasadzkę bydgoskich policjantów [wideo]

Przyłapani podczas próby włamania do sklepu. Czterej Mołdawianie wpadli w zasadzkę bydgoskich policjantów [wideo]

2026-05-21, 08:41
II Sołtysiada w Toruniu. Spotkali się sołtysi z Kujaw i Pomorza

II Sołtysiada w Toruniu. Spotkali się sołtysi z Kujaw i Pomorza

2026-05-21, 08:08
Gra, która pokazuje, jak działają mechanizmy cukrzycy. Stworzył ją bydgoski tata dziecka z tą chorobą

Gra, która pokazuje, jak działają mechanizmy cukrzycy. Stworzył ją bydgoski tata dziecka z tą chorobą

2026-05-21, 07:07
Ja też potrafię. W Inowrocławiu odbyła się XXII Mini Spartakiada z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami

„Ja też potrafię”. W Inowrocławiu odbyła się XXII Mini Spartakiada z udziałem dzieci z niepełnosprawnościami

2026-05-20, 21:19
Włocławska firma na amerykańskim rynku stawia na rozwój. Działalność rozpoczęły kolejne budynki

Włocławska firma na amerykańskim rynku stawia na rozwój. Działalność rozpoczęły kolejne budynki

2026-05-20, 20:44
Beton na włocławskim moście do wymiany. Ratusz ma już wyniki niezależnej ekspertyzy - dowiedziało się PR PiK

Beton na włocławskim moście do wymiany. Ratusz ma już wyniki niezależnej ekspertyzy - dowiedziało się PR PiK

2026-05-20, 19:48

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę