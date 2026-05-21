Szpital w Aleksandrowie Kujawskim odwołał się od kary nałożonej przez NFZ - dowiedziało się PR PiK

2026-05-21, 09:57  Radosław Jagieła/BN
Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim/fot. tarantoga.pl dla UMWKP/archiwum

Władze Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim zdecydowały się na odwołanie od kary finansowej nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - ustalił reporter Polskiego Radia PiK.

Przypomnijmy - sprawa zaczęła się po doniesieniach Wirtualnej Polski, w których wskazano, że w aleksandrowskim szpitalu miało dojść do wykonania zabiegu krewnego Tomasza Lenza - byłego już członka Koalicji Obywatelskiej - z pominięciem procedur.

Dziennikarze portalu ustalili też, że „ordynator chirurgii i anestezjolog powinni pełnić dyżur na oddziałach, a zamiast tego zajmowali się osobą z rodziny senatora”.

Kontrola NFZ w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Władze placówki złożyły odwołanie od kary

Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę, która wykazała, że „szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca” i nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim 134 tysiące złotych kary finansowej.

Władze lecznicy odwołały się od tej decyzji. - Po przeanalizowaniu sytuacji nie znaleźliśmy twardych postaw odwoławczych, w związku z tym skorzystaliśmy z przepisu mówiącego o tym, że możesz szpital może skorzystać z ulgi - informuje PR PiK Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. - Złożyliśmy wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o umorzenie, znaczne umorzenie lub ewentualnie rozłożenie kary na raty. Umotywowane to jest bardzo trudną sytuacją finansową, w jakiej w tej chwili znajduje się szpital - dodaje.

Nadal trwa postępowanie wyjaśniające w aleksandrowskim szpitalu. Jak dowiedział się nasz reporter, termin jego zakończenia po raz kolejny się przesunie. Wyniki mogą być znane w pierwszych dniach czerwca.

Mówi Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim

Żołnierze szkolą się w Chełmnie. Ćwiczą walkę, przetrwanie w lesie i przeprawę wodną [wideo]

