Szpital w Toruniu przerywa milczenie po śmierci 20-latka. Prokuratura na nowo bada sprawę

Szpital Zespolony w Toruniu kategorycznie odpiera zarzuty po tragicznej śmierci 20-letniego Emila na SOR-ze. Lecznica rozważa pozew, a sprawę działań personelu medycznego badają teraz prokuratura i Rzecznik Praw Pacjenta

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu stanowczo odpiera zarzuty dotyczące zaniedbań po tragicznej śmierci 20-letniego pacjenta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Sytuacji w toruńskiej placówce wnikliwie przygląda się Rzecznik Praw Pacjenta, a prokuratura wszczęła zupełnie nowe śledztwo, które oceni działania personelu medycznego.

Placówka grozi krokami prawnymi





Dyrekcja toruńskiej lecznicy wydała obszerne oświadczenie w odpowiedzi na doniesienia portalu internetowego Goniec, który sugerował pozostawienie młodego mężczyzny bez opieki. Przedstawiciele szpitala podkreślają, że personel bezzwłocznie podjął działania adekwatne do stanu zdrowia pacjenta , a po nieskutecznej reanimacji samodzielnie zawiadomił policję oraz prokuraturę.





Według relacji władz szpitala powodem takiego kroku było stwierdzenie u zmarłego toksycznego stężenia alkoholu we krwi oraz niejasne okoliczności wezwania pogotowia. W komunikacie zaznaczono, że zarzuty o rzekomym zaniechaniu są nieuprawnione , nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej i godzą w dobre imię placówki.





Szpital zaznacza również, że publiczne formułowanie tak ciężkich oskarżeń naraża pracowników ochrony zdrowia na falę hejtu oraz agresji, dlatego rozważane jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec autorów publikacji. Z całością oświadczenie dyrekcji szpitala można zapoznać się tu





Śledczy biorą pod lupę działania medyków





Sprawa tragicznego finału wakacyjnego wyjazdu z ubiegłego roku początkowo zakończyła się prawomocnym umorzeniem. Organy ścigania badały wówczas wyłącznie to, czy rówieśnicy chłopaka bezpośrednio przyczynili się do jego zgonu, jednak nie dopatrzono się znamion czynu zabronionego.





Sytuacja zmieniła się diametralnie po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazał na konieczność zbadania roli medyków.





Prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z Polskim Radiem PiK wyjaśnił, że po wnikliwej analizie akt nakazano podjęcie nowych czynności. Mają one zbadać udział personelu w ewentualnym przyczynieniu się do śmierci dwudziestolatka .





Prokurator Ruta poinformował nasze radio, że śledczy przesłuchali już matkę zmarłego, zabezpieczyli kolejną dokumentację z leczenia i są w trakcie powoływania zespołu biegłych , którzy kompleksowo ocenią zgromadzony materiał dowodowy.

Rzecznik Praw Pacjenta żąda rzetelnej analizy





Tragedia rozegrała się w nocy z 21 na 22 sierpnia ubiegłego roku. Pijany i tracący przytomność chłopak został przetransportowany karetką na toruński oddział ratunkowy, gdzie kilkadziesiąt minut później zmarł wskutek zadławienia treścią żołądkową .





Równolegle do działań prokuratury, sprawą zainteresowało się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja ta w swoim stanowisku podkreśla, że sprawa wymaga niezwykle dokładnego sprawdzenia. Zdaniem przedstawicieli biura, sprawą kluczową pozostaje ustalenie, czy tuż po przyjęciu pacjenta na SOR we właściwy sposób oceniono jego stan zdrowia, czy zapewniono mu stały nadzór i czy wdrożono odpowiednie procedury medyczne . Z zapowiedzi rzecznika wynika, że proces ten będzie kontynuowany do momentu pełnego i transparentnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii.



Sprawa wymaga bardzo dokładnego i rzetelnego sprawdzenia. Kluczowe jest ustalenie, czy po przyjęciu pacjenta na SOR właściwie oceniono jego stan, zapewniono mu odpowiedni nadzór oraz podjęto wszystkie działania adekwatne do sytuacji. Analizujemy tę sprawę z perspektywy praw… https://t.co/WHc5VxZaK3 — Rzecznik Praw Pacjenta (@RzeczPacjenta) May 20, 2026



