Gra, która pokazuje, jak działają mechanizmy cukrzycy. Stworzył ją bydgoski tata dziecka z tą chorobą

2026-05-21, 07:07 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

„Gluco Hero” - gra karciana, stworzona przez Bydgoszczanina/fot. Sława Skibińska-Dmitruk

W Bydgoszczy powstała edukacyjna gra karciana. To „Gluco Hero”. Pokazuje, jak działają mechanizmy cukrzycy.

Jest przeznaczona dla całych rodzin, szczególnie tych, w których zdiagnozowano tę chorobę.



Twórcą gry jest Jacek Kujawa, znany jako „Tata Młodego Cukrzyka”. Choruje jego 10-letni syn Antek. Gdy chorobę zdiagnozowano, pan Jacek sam zaczął się uczyć. Został społecznym edukatorem diabetologicznym, a nawet napisał książkę.



Teraz stworzył grę. Są tam karty różnego rodzaju - z jedzeniem, insuliną, aktywnościami i zdarzeniami losowymi (np. nagły atak hipoglikemii) czy... jednorożcem. - Ta karta jest różowa, jedyna w swoim rodzaju - tłumaczy Jacek Kujawa. - Dostaje ją gracz, który osiągnie poziom cukru na poziomie 100. Dla cukrzyka osiągnięcie tego wyniku to jak złapanie jednorożca - dodaje.



Patronem gry jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Będzie ona wysłana między innymi do poradni diabetologicznych i szpitali.