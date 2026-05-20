Włocławska firma na amerykańskim rynku stawia na rozwój. Działalność rozpoczęły kolejne budynki

2026-05-20, 20:44 Radosław Jagieła/BN

Budynek nowej mroźni we Włocławku/fot. nadesłane

W ubiegłym roku wybudowali halę magazynową, teraz oddali do użytku kolejne budynki. Grupa RUN z Włocławka - polski producent i dostawca produktów mrożonych - ma do swojej dyspozycji nowoczesną mroźnię.

Ma ona powierzchnię ponad 1800 metrów kwadratowych. Działają również budynki: logistyki i dystrybucji, dla wózków widłowych i socjalno-biurowy. Nowe inwestycje mają wpłynąć na dalszy rozwój firmy.



- Rozwijamy naszą sprzedaż, zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy za ocean, co uważam za duży sukces naszej firmy i lokalnej społeczności - mówi Antoni Bocheński, wiceprezes firmy Run Polsko-Amerykańska.



Koszt 12-miesięcznej budowy wyniósł około 20 milionów złotych. Firma pozyskała 40 proc. dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.