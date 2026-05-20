Beton na włocławskim moście do wymiany. Ratusz ma już wyniki niezależnej ekspertyzy - dowiedziało się PR PiK

2026-05-20, 19:48 Agnieszka Marszał/BN

Beton na włocławskim moście do wymiany/fot. UM Włocławek

Konieczna jest wymiana betonu na moście we Włocławku - taki jest wynik niezależnej ekspertyzy, przygotowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Pod warstwą asfaltu kryją się problemy. - Z ekspertyzy wynika, że płyta jest dość słabej jakości, a beton powinien zostać wymieniony - mówi Polskiemu Radiu PiK zastępca prezydenta Włocławka Jarosław Zdanowski.



Decyzje o tym, jak dalej będzie wyglądał remont włocławskiego mostu mają zapaść najdalej za dwa tygodnie. Jak mówi zastępca prezydenta, całkowite zamknięcie mostu dla ruchu to scenariusz ostateczny, bo nie ma przeciwwskazań do tego, by prace prowadzić pod ruchem.