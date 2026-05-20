Autobus potrącił dziecko w bydgoskim Fordonie. Karambol w Białych Błotach [AKTUALIZACJA]

2026-05-20, 16:23 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

Autobus potrącił dziecko w bydgoskim Fordonie/fot. nadesłane

Niespokojne popołudnie na ulicach Bydgoszczy i okolic. W Fordonie autobus miejski potrącił dziecko. Z kolei w podbydgoskich Białych Błotach na Rondzie Turbinowym doszło do zderzenia kilku pojazdów.

Karambol na Rondzie Turbinowym w Białym Błotach pod Bydgoszczą. Drogowe domino spowodował kierowca nissana. Ten uderzył w tył innego pojazdu i go przepchnął. W efekcie uszkodzonych jest pięć samochodów. Dwie osoby zostały poszkodowane, jedna trafiła do szpitala. Rondo jest zablokowane.



Dziecko w szpitalu po potrąceniu przez autobus miejski



Wypadek w bydgoskim Fordonie, na skrzyżowaniu ulic Derdowskiego i Wyzwolenia. Miejski autobus potrącił dziecko. Jak poinformowała PR PiK nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy, dziewczynka trafiła do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Kierowca autobusu jest trzeźwy. Okoliczności zdarzenia ustala policja.