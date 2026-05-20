„Wsparcie na każdym etapie życia” - to hasło tegorocznych Dni Osób z Niepełnosprawnościami

2026-05-20, 18:15  Marcin Doliński/BN
Dni Osób z Niepełnosprawnościami w Nowem nad Wisłą/fot. Marcin Doliński

Z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami w naszym regionie reporter PR PiK odwiedził Nowe nad Wisłą. Znajduje się tam Zamek Krzyżacki, w którym zorganizowano spotkanie.

Wśród chętnych do udziału w wydarzeniu nie brakowało głosów, że takie akcje są potrzebne. - Czekałam, żeby coś takiego było, bo to mała mieścinka i żeby gdzieś dojechać, coś załatwić to trzeba by było pojechać do Świecia czy do Bydgoszczy - usłyszał Marcin Doliński.

W Zamku Krzyżacki w Nowem można między innymi wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzić profil zaufany, a także dokonać analizy składu masy ciała czy porozmawiać o programach profilaktycznych.

W naszym regionie, z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami odbywa się cykl spotkań, konsultacji, dyżurów i podstawowych badań organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z partnerami.

