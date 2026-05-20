Dramatyczny wypadek na przystanku w Toruniu. Tramwaj wciągnął kobietę pod koła, policja szuka kluczowego świadka

Pacjent zmarł, dwoje lekarzy ze szpitala w Radziejowie przed sądem. Początek procesu!MG 2026-05-20, 12:15
Markowi S. i Teresie G. - lekarzom szpitala powiatowego z Radziejowa - postawiono zarzuty niewdrożenia prawidłowego leczenia oraz niepodjęcia niezbędnych czynności… Czytaj dalej »
Usiadł za kierownicą, choć miał kilka zakazów prowadzenia pojazdów. Wpadł podczas kontroli drogowejMG 2026-05-20, 12:04
Policjanci z Sępólna Krajeńskiego zatrzymali do kontroli drogowej w Więcborku Mariusza K., kierującego Citroenem Berlingo. Jak się okazało, posiadał liczne… Czytaj dalej »
Szukali potwora, znaleźli gotówkę! Nikt się nie zgłosił po zgubę, więc pieniądze trafią do uczniów z BrodnicyMK 2026-05-20, 11:09
Niezwykła historia młodych mieszkańców Brodnicy doczeka się spektakularnego i w pełni legalnego finału. Tymon Kozłowski i Łukasz Zieliński, którzy podczas… Czytaj dalej »
Tragedia na toruńskim SOR-ze. Prokuratura prowadzi nowe śledztwo w sprawie śmierci 20-letniego EmilaMK 2026-05-20, 09:46
Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 20-letniego Emila Gniazdowskiego, który zmarł w sierpniu ubiegłego roku na… Czytaj dalej »
Żywność ze znakiem „produkt polski" musi spełnić rygorystyczne normy [Rozmowa Dnia]Agnieszka Marszał/MG 2026-05-20, 08:50
- Polacy najchętniej kupują polską żywność. Ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że podczas zakupów sięga po polskie produkty spożywcze - mówił Waldemar… Czytaj dalej »
Bobry powalają dziesiątki drzew. Mieszkańcy nadgoplańskich miejscowości skarżą się [zdjęcia]Marcin Glapiak/BN 2026-05-20, 07:50
W niektórych miejscach nad Jeziorem Gopło wygląda to jak krajobraz po bitwie. Kilkadziesiąt dorodnych drzew zostało powalonych przez bobry. Tak jest między… Czytaj dalej »
Gmina Nakło stawia na mieszkania na wynajem. Dwa nowe bloki powstaną w PotulicachTatiana Adonis/BN 2026-05-20, 06:48
W Potulicach przy ul. Parkowej powstaną dwa nowe bloki. Mieszkania zostaną przeznaczone pod wynajem. 40 z nich ma być gotowych za 14 miesięcy. Czytaj dalej »
Pokazali młodym oddziały, blok operacyjny i przychodnię. Drzwi otwarte w toruńskim szpitaluMariusz Luda/MG 2026-05-19, 20:54
Kusił tym, co najlepsze i szukał pracowników wśród studentów oraz absolwentów kierunków medycznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu otworzył przed… Czytaj dalej »
Działania policji na A1. Mundurowi skontrolowali tysiące kierowców w Kujawsko-PomorskiemBN 2026-05-19, 18:04
Ponad 26 tysięcy kontroli i 28 kierowców wyeliminowanych z ruchu. Kujawsko-pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Pomorza i województwa łódzkiego… Czytaj dalej »
