Dramatyczny wypadek na przystanku w Toruniu. Tramwaj wciągnął kobietę pod koła, policja szuka kluczowego świadka

2026-05-20, 12:20  MK
Toruńska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku do którego doszło 12 września 2025 roku około godziny 13:24 w Toruniu ul. Przy Kaszowniku 9-15 / fot. Google Street View

Toruńscy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie dramatycznego wypadku drogowego, do którego doszło na przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Przy Kaszowniku. Podczas wysiadania z tramwaju pasażerka upadła na torowisko, po czym została wciągnięta pod ruszający pojazd. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu tego zdarzenia.

Kobieta wciągnięta pod ruszający tramwaj
Do tego tragicznego wypadku doszło 12 września 2025 roku w rejonie budynków przy ulicy Przy Kaszowniku 9-15 w Toruniu. Z ustaleń śledczych wynika, że jedna z kobiet wysiadających z tramwaju linii numer 4 z nieustalonych przyczyn straciła równowagę i upadła bezpośrednio na torowisko. W tym samym momencie motorniczy zamknął drzwi i rozpoczął jazdę w kierunku przystanku Sąd Rejonowy. Ruszający skład wciągnął poszkodowaną kobietę pod podwozie, w wyniku czego doznała ona poważnych obrażeń ciała.

Policja pilnie poszukuje pasażera w czarnych słuchawkach
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście, pod nadzorem prokuratury, stara się teraz szczegółowo zrekonstruować sekwencję wydarzeń. Służby dysponują rysopisem jednej z osób, która znajdowała się wewnątrz pojazdu i może posiadać kluczową wiedzę dla wyjaśnienia sprawy.

- To mężczyzna w wieku 25-30 lat ubrany w koszulkę z krótkim rękawem koloru czarnego, krótkie spodenki, który miał założone duże, czarne słuchawki na uszach - tłumaczy mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Apel do świadków i mieszkańców Torunia
Policjanci zwracają się z gorącą prośbą o zgłaszanie się nie tylko do opisanego pasażera, ale również do wszystkich innych osób, które na własne oczy widziały moment upadku kobiety lub reakcję personelu tramwaju. Pomocne mogą okazać się także relacje osób, które potrafią zidentyfikować poszukiwanego mężczyznę i dysponują jego danymi osobowymi lub teleadresowymi.

Wszelkie informacje można przekazywać osobiście w Komisariacie Policji Toruń-Śródmieście lub telefonicznie, kontaktując się bezpośrednio z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę.

