42 stanowiska dla cystern. Nowoczesna stacja przeładunkowa otwarta w Nowej Wsi Wielkiej

- Konsekwentnie wzmacniamy polski system paliwowy w obszarze zaopatrzenia - mówi obecny na otwarciu minister energii Miłosz Motyka (w środku)/fot. Natasza Trzebuchowska
- To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa paliwowego, a tym samym - bezpieczeństwa Polaków i krajowej gospodarki – mówił mówi minister energii Miłosz Motyka w Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszczą. W bazie paliw PERN otwarto tam masowy front kolejowy.
To nowa infrastruktura, umożliwiająca jednoczesną obsługę wielu cystern kolejowych i sprawniejszy transport paliw. Jak informuje Dział Komunikacji firmy PERN, najnowsza inwestycja to 42 nowe stanowiska do jednoczesnego rozładunku cystern kolejowych. Każde z nich wyposażono w trzy niezależne przyłącza, umożliwiające obsługę różnych paliw.
Obecnie baza pod Bydgoszczą jest jednym z największych i najnowocześniejszych węzłów logistycznych paliw w kraju. - Masowy front kolejowy w Nowej Wsi Wielkiej to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa paliwowego, a tym samym - bezpieczeństwa polskich rodzin i polskiej gospodarki – mówił obecny na otwarciu minister energii Miłosz Motyka. - Konsekwentnie wzmacniamy polski system paliwowy w obszarze zaopatrzenia - od importu, przez magazynowanie, po sprawną dystrybucję. Zwiększamy odporność łańcucha dostaw i umożliwiamy stabilne dostawy paliw na terenie całego kraju – dodał.
Nowa infrastruktura zapewnia krótszy czas obsługi składów kolejowych oraz możliwość przyjmowania dużych wolumenów paliw i ich dalszego kierowania w głąb Polski. W ramach inwestycji powstał również nowy układ torowy o długości około 3,5 kilometra, dostosowany do sprawnej obsługi pełnych składów kolejowych.
Mówią minister energii Miłosz Motyka, prezes PERN Daniel Świętochowski i wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel
