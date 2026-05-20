Usiadł za kierownicą, choć miał kilka zakazów prowadzenia pojazdów. Wpadł podczas kontroli drogowej

Mariusz K. posiadał liczne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi

Policjanci z Sępólna Krajeńskiego zatrzymali do kontroli drogowej w Więcborku Mariusza K., kierującego Citroenem Berlingo. Jak się okazało, posiadał liczne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, orzeczone wyrokami sądów rejonowych.

– Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa niestosowania się do zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi, orzeczonymi wyrokami sądowymi, którego dopuścił się w tzw. recydywie – informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. – Już wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za takie same przestępstwa.



Mariusz K. w ciągu kolejnych godzin został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Tucholi i osądzony w tzw. trybie przyspieszonym.



- W posiedzeniu sądu uczestniczył prokurator, który zażądał dla sprawcy kary 2 lat pozbawienia wolności, dożywotniego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i świadczenia pieniężnego na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 10 tys. zł – informuje rzeczniczka. - Sąd przychylił się w całości do wniosku prokuratora.