Włocławek na Europejskim Szlaku Ceramiki. „Wierzymy, że turystów będzie jeszcze więcej”

2026-05-20, 14:48 Agnieszka Marszał/MG

Skarbiec Fajansu przedstawia ponad 150-letnią tradycję Włocławka, ceramiki i ludzi/fot: Agnieszka Marszał

Europejski Szlak Ceramiki tworzy 16 krajów i 25 miast. We wrześniu dołączy do niego stolica Kujaw.

Szlak powstał w 2012 roku, z polskich miast dotąd znajdował się na nim tylko Bolesławiec. Poprzez dołączenie do niego Włocławek chce promować fajans i przyciągać turystów.



– Przez 2,5 roku udało się już to, że odwiedzili nas turyści z 40 krajów, więc to, co się wydawało na początku mrzonką, dziś jest rzeczywistością – mówi Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu. – Myślę, że Europejski Szlak Ceramiki i obecność w w tych strukturach Włocławka jako miasta i pośrednio – jako centrum fajansu - spowoduje, że turystów będzie jeszcze więcej. Z naszej strony pozostały formalności, przyjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta i zatwierdzenie naszej kandydatury już nie jako miasta-kandydata, a pełnoprawnego członka.



To ma się stać we wrześniu, na najbliższym posiedzeniu Europejskiego Szlaku Ceramiki i całego stowarzyszenia. Dodajmy, że w ubiegłym roku włocławski Skarbiec Fajansu odwiedziło ponad 30 tysięcy osób.