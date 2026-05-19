Nie żyje 64-latka z Nowej Wsi koło Grudziądza, napadnięta przez 19-latka

2026-05-19, 17:02 Marcin Doliński/MG

Po śmierci kobiety kwalifikacja czynu może się zmienić

64-letnia kobieta została zaatakowana przez 19-letniego obywatela Ukrainy w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Przez ponad 2 tygodnie walczyła o życie w grudziądzkim szpitalu.

Kobieta zmarła we wtorek. Napastnik, który miał zaatakować ją i jej 51-letniego konkubenta, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące i postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Po śmierci kobiety kwalifikacja czynu może się zmienić.