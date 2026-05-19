Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

2026-05-19, 16:03 BN, MG

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR/fot. OSP Papowo Toruńskie

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek w miejscowości Ostaszewo (powiat toruński).

Jak informują strażacy, mężczyzna spadł z dachu pensjonatu. Do zdarzenia doszło o godz. 11:29.



Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany trafił do szpitala.