Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

2026-05-19, 14:45  MK
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przejęli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji / fot. KMP w Toruniu

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przejęli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji / fot. KMP w Toruniu

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadzili spektakularną akcję, podczas której zabezpieczyli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji psychotropowych. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i najbliższe trzy miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej toruńskich funkcjonariuszy gigantyczny transport niebezpiecznych środków nie trafi na ulice regionu.

Dynamiczne zatrzymanie na drodze

Do zatrzymania doszło w minionym tygodniu, kiedy policjanci na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji wytypowali i skontrolowali samochód, którym mieli poruszać się podejrzani. Przypuszczenia mundurowych okazały się całkowicie trafne, ponieważ autem podróżowali dwaj mężczyźni w wieku 32 i 37 lat, doskonale znani organom ścigania z wcześniejszej działalności przestępczej.

Kryminalni szczegółowo przeszukali nie tylko zatrzymany pojazd, ale również inne samochody należące do podejrzanych oraz zajmowane przez nich lokale mieszkalne.

Walizka pełna niebezpiecznych substancji

Kluczowe dowody w sprawie ujawniono w jednym z aut użytkowanych przez młodszego z zatrzymanych, gdzie znajdowała się podróżna walizka oraz torba wypełniona foliowymi pakunkami. Wewnątrz znajdował się biały proszek, tzw. kryształ oraz susz roślinny o łącznej wadze blisko 11 kilogramów, a także pojemniki zawierające około 10 litrów nieznanych płynów.

- Wstępne policyjne testy potwierdziły, że funkcjonariusze przejęli m.in.: amfetaminę, mefedron oraz marihuanę. Zabezpieczone środki odurzające i płyny trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Recydywa i widmo wieloletniego więzienia

Obaj mężczyźni zostali natychmiast doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy z nich odpowie dodatkowo za posiadanie nielegalnych substancji. Sytuację 32-latka pogarsza fakt, że działał on w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im kara nawet kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przejęli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji / mat. KMP w Toruniu

Toruń
fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu

Region

Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

2026-05-19, 16:03
Słuchają i dyskutują. Doświadczeni reportażyści, ale i debiutanci na Konkursie Grand PiK [zdjęcia]

Słuchają i dyskutują. Doświadczeni reportażyści, ale i debiutanci na Konkursie Grand PiK [zdjęcia]

2026-05-19, 15:31
Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżenia

Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżenia

2026-05-19, 13:59
Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

2026-05-19, 13:20
Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-05-19, 12:27
Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

2026-05-19, 10:40
Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

2026-05-19, 09:09
Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

2026-05-19, 08:48
Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

2026-05-19, 08:06

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę