Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

Region
Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitaluBN, MG 2026-05-19, 16:03
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek w miejscowości Ostaszewo (powiat toruński). Czytaj dalej »
Słuchają i dyskutują. Doświadczeni reportażyści, ale i debiutanci na Konkursie Grand PiK [zdjęcia]Bogumiła Wresiło/BN, MG 2026-05-19, 15:31
Trwa Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026. To drugi dzień wydarzenia. Reportażyści słuchają kolejnych spośród 22 nominowanych utworów. Czytaj dalej »
Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżeniaMariusz Luda/BN 2026-05-19, 13:59
Prokuratura Rejonowa w Chełmnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o handel znacznymi ilościami narkotyków. Śledczy… Czytaj dalej »
Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonemBN 2026-05-19, 13:20
Prokuratura Rejonowa w Tucholi prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 21-letniego mężczyzny w Sępólnie Krajeńskim. Sprawcą ma być 24-letni… Czytaj dalej »
Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]Marcin Doliński/BN 2026-05-19, 12:27
Kociewską Izbę Regionalną otwarto w jednym z budynków zabytkowej stacji kolejowej w Tleniu. Jako pierwszy zwiedzał ją reporter PR PiK Marcin Doliński. Znajduje… Czytaj dalej »
Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]MK 2026-05-19, 10:40
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zakończyli specjalistyczny, czterodniowy kurs z zakresu Reagowania na Niestandardowe Zachowania. Intensywne… Czytaj dalej »
Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]Maciej Wilkowski/BN 2026-05-19, 09:09
- Skala dezinformacji szarlataństwa jest duża - uważa gość wtorkowej „Rozmowy Dnia” prof. Wojciech Szczęsny z Collegium Medicum UMK. W celu walki z tym… Czytaj dalej »
Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustówMonika Siwak/MK 2026-05-19, 08:48
Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która prała pieniądze… Czytaj dalej »
Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdyBN 2026-05-19, 08:06
Dwaj młodzi kierowcy w Toruniu najpierw spokojnie przejechali obok policyjnych patroli, a chwilę później gwałtownie przyspieszyli. Obaj zostali zatrzymani… Czytaj dalej »
Najczęściej czytane
- Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna, który wypadł z okna na ul. Batorego 16 maja, 23:30
- Zuchwała kradzież w salonie samochodowym w Bydgoszczy. Sprawca zatrzymany [NOWE USTALENIA PR PIK] 13 maja, 18:02
- IMP 2026: Zmarzlik wygrał na Motoarenie. Buczkowski czwarty po świetnym barażu 16 maja, 23:01
- Śledztwo po śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Z okna wypadł obywatel Wielkiej Brytanii przedwczoraj, 11:00
- Znamy treść listu w butelce, która została znaleziona przy mogile z czasów II wojny światowej [zdjęcia] 13 maja, 11:42