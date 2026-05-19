Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

2026-05-19, 14:45 MK

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przejęli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji / fot. KMP w Toruniu

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadzili spektakularną akcję, podczas której zabezpieczyli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji psychotropowych. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i najbliższe trzy miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej toruńskich funkcjonariuszy gigantyczny transport niebezpiecznych środków nie trafi na ulice regionu.

Dynamiczne zatrzymanie na drodze





Do zatrzymania doszło w minionym tygodniu, kiedy policjanci na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji wytypowali i skontrolowali samochód, którym mieli poruszać się podejrzani. Przypuszczenia mundurowych okazały się całkowicie trafne, ponieważ autem podróżowali dwaj mężczyźni w wieku 32 i 37 lat, doskonale znani organom ścigania z wcześniejszej działalności przestępczej.





Kryminalni szczegółowo przeszukali nie tylko zatrzymany pojazd, ale również inne samochody należące do podejrzanych oraz zajmowane przez nich lokale mieszkalne.

Walizka pełna niebezpiecznych substancji





Kluczowe dowody w sprawie ujawniono w jednym z aut użytkowanych przez młodszego z zatrzymanych, gdzie znajdowała się podróżna walizka oraz torba wypełniona foliowymi pakunkami. Wewnątrz znajdował się biały proszek, tzw. kryształ oraz susz roślinny o łącznej wadze blisko 11 kilogramów, a także pojemniki zawierające około 10 litrów nieznanych płynów.





- Wstępne policyjne testy potwierdziły, że funkcjonariusze przejęli m.in.: amfetaminę, mefedron oraz marihuanę. Zabezpieczone środki odurzające i płyny trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Recydywa i widmo wieloletniego więzienia





Obaj mężczyźni zostali natychmiast doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy z nich odpowie dodatkowo za posiadanie nielegalnych substancji. Sytuację 32-latka pogarsza fakt, że działał on w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy.





Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im kara nawet kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności.