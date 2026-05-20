Gmina Nakło stawia na mieszkania na wynajem. Dwa nowe bloki powstaną w Potulicach

We wtorek podpisano umowę z wykonawcą i wbito pierwsze łopaty/fot. Tatiana Adonis

W Potulicach przy ul. Parkowej powstaną dwa nowe bloki. Mieszkania zostaną przeznaczone pod wynajem. 40 z nich ma być gotowych za 14 miesięcy.

Inwestycja będzie realizowana przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Bydgoski”. We wtorek podpisano umowę z wykonawcą i wbito pierwsze łopaty.



- Powstaną doskonale wyposażone lokale mieszkalne o powierzchni od około 30 do 50 metrów kwadratowych - mówi Jacek Olech z SIM „KZN-Bydgoski”. - To wyjście naprzeciwko tych rodzin i mieszkańców, których nie stać jest na kupno w zakresie swoich potrzeb mieszkaniowych. My tą przestrzeń staramy się wypełniać mieszkaniami o dostępnym czynszu na wynajem - dodaje burmistrz Nakła Sławomir Napierała.



- Te mieszkania powodują to, że nie wiążemy się chociażby na 30 lat umową kredytu - informuje wicestarosta nakielski Michał Dubkowski.



Mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstają w gminach w całym regionie.