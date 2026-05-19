Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżenia

2026-05-19, 13:59 Mariusz Luda/BN

Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o handel znacznymi ilościami narkotyków. Śledczy zabezpieczyli ponad 100 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu, oskarżeni to Paweł O., Jacek A. i Patryk Ch. Wszyscy mieli brać udział w obrocie narkotykami.



Sprawa rozpoczęła się 27 maja 2025 roku. Policjanci z Chełmna przeszukali mieszkanie Jacka A. w miejscowości Górne Wymiary. W kartonie znaleźli ziela konopi innych niż włókniste, substancje psychotropowe w postaci 4-CMC oraz nowe substancje psychoaktywne w postaci NEP.



Śledczy ustalili później, że Jacek A. miał kupować narkotyki od Pawła O., a następnie sprzedawać je kolejnym odbiorcom. Według ustaleń wprowadził do obrotu prawie 1,5 kilograma nielegalnych substancji.



Dwa dni później funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia użytkowane przez Pawła O. Tam zabezpieczono ponad 101 kilogramów narkotyków i substancji psychoaktywnych. Wśród nich były między innymi amfetamina, kokaina i MDMA. Prokuratura podaje, że Paweł O. miał uczestniczyć w obrocie prawie 133 kilogramami narkotyków.



Według śledczych Patryk Ch. pomagał w procederze. Miał pakować narkotyki dla odbiorców, nadawać przesyłki w paczkomatach i wspólnie z Pawłem O. odbierać substancje od nieustalonych osób. W śledztwie wykorzystano opinie z zakresu badań fizykochemicznych i genetycznych.



Podejrzani przyznali się do zarzucanych czynów i złożyli wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków grozi im grzywna i do 12 lat więzienia.