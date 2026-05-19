Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżenia

2026-05-19, 13:59  Mariusz Luda/BN
Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie

Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o handel znacznymi ilościami narkotyków. Śledczy zabezpieczyli ponad 100 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu, oskarżeni to Paweł O., Jacek A. i Patryk Ch. Wszyscy mieli brać udział w obrocie narkotykami.

Sprawa rozpoczęła się 27 maja 2025 roku. Policjanci z Chełmna przeszukali mieszkanie Jacka A. w miejscowości Górne Wymiary. W kartonie znaleźli ziela konopi innych niż włókniste, substancje psychotropowe w postaci 4-CMC oraz nowe substancje psychoaktywne w postaci NEP.

Śledczy ustalili później, że Jacek A. miał kupować narkotyki od Pawła O., a następnie sprzedawać je kolejnym odbiorcom. Według ustaleń wprowadził do obrotu prawie 1,5 kilograma nielegalnych substancji.

Dwa dni później funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia użytkowane przez Pawła O. Tam zabezpieczono ponad 101 kilogramów narkotyków i substancji psychoaktywnych. Wśród nich były między innymi amfetamina, kokaina i MDMA. Prokuratura podaje, że Paweł O. miał uczestniczyć w obrocie prawie 133 kilogramami narkotyków.

Według śledczych Patryk Ch. pomagał w procederze. Miał pakować narkotyki dla odbiorców, nadawać przesyłki w paczkomatach i wspólnie z Pawłem O. odbierać substancje od nieustalonych osób. W śledztwie wykorzystano opinie z zakresu badań fizykochemicznych i genetycznych.

Podejrzani przyznali się do zarzucanych czynów i złożyli wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków grozi im grzywna i do 12 lat więzienia.

Relacja Mariusza Ludy

Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/wideo KPP w Chełmnie

Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem/fot. KPP w Chełmnie

Region

Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

2026-05-19, 16:03
Słuchają i dyskutują. Doświadczeni reportażyści, ale i debiutanci na Konkursie Grand PiK [zdjęcia]

Słuchają i dyskutują. Doświadczeni reportażyści, ale i debiutanci na Konkursie Grand PiK [zdjęcia]

2026-05-19, 15:31
Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

2026-05-19, 14:45
Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

2026-05-19, 13:20
Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-05-19, 12:27
Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

2026-05-19, 10:40
Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

2026-05-19, 09:09
Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

2026-05-19, 08:48
Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

2026-05-19, 08:06

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę