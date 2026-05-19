Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

24-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie/ Fot. policja

Prokuratura Rejonowa w Tucholi prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 21-letniego mężczyzny w Sępólnie Krajeńskim. Sprawcą ma być 24-letni Mateusz B., kolega pokrzywdzonego. Sąd w Tucholi zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, o który wnioskował prokurator.

Do zdarzenia doszło 7 maja 2026 r. w Sępólnie Krajeńskim. Jak wynika z ustaleń śledztwa Mateusz B., z nieustalonych dotąd przyczyn, używając noża (najprawdopodobniej do cięcia tapet), zaatakował swojego kolegę, powodując ranę ciętą szyi i karku oraz liczne zasinienia i zadrapania. Zdarzenie nagrał telefonem.



Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, Mateusz B. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tucholi, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień.



Z uwagi na obawę matactwa procesowego oraz grożącą podejrzanemu surową karę prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Tucholi z wnioskiem o zastosowanie wobec Mateusza B. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku.

