W siedzibie PR PiK w Bydgoszczy przesłuchania i gorące dyskusje. Są doświadczeni reportażyści, a także debiutanci

2026-05-19, 11:31  Bogumiła Wresiło/BN
Michał Szczęch z Polskiego Radia Zachód, autor reportażu pt. „Droga”/fot. Izabela Langner/Archiwum

Trwa Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026. To drugi dzień wydarzenia. Reportażyści słuchają kolejnych spośród 22 nominowanych utworów.

Pierwszego dnia przesłuchano m.in. reportaż pt. „Droga”, autorstwa Michała Szczęcha z Polskiego Radia Zachód. Przyznał, że historię swojej bohaterki - pani Małgorzaty - poznał jakiś czas temu, gdy zajmował się dziennikarstwem prasowym. W radiu pracuje od niedawna, a „Droga” to jego drugi reportaż.

Pani Małgorzata starała się w urzędzie gminy o szlakę na załatanie drogi. Nikt nie chciał jej pomóc. Dopiero interwencja Michała Szczęcha pozwoliła kobiecie uzyskać szlakę. Dziennikarz PR Zachód zauważył jednak, że za ów drogą kryje się wyjątkowa historia. - Pani Małgorzata zbudowała drogę do własnego domu - mówi. - Uważam, że w tej historii jest takie światło, że nawet z takiej najgorszej beznadziei można się podnieść - dodaje.

„Himalaje” powstały na podstawie biografii himalaisty Jerzego Kukuczki

Po raz kolejny na konkursie Grand PiK obecny jest Jacek Kurkowski, realizator dźwięku PR Katowice. Realizował on aż trzy nominowane utwory. Skupmy się na jednym z nich, o tytule „Himalaje”, które zostało stworzone przez katowicką rozgłośnię, we współpracy z Teatrem Śląskim. Autorami są Dariusz Kortko, Artur Pałyga i Marcin Pietraszewski. - Słuchowisko powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki - mówi Jacek Kurkowski. - Takie było też nasze założenie, żeby pokazać tę postać ludziom, którzy może nie do końca znają tego himalaistę. To bardzo satysfakcjonujące, że udało się pokazać człowieka, który był dla wielu postacią nawet dosyć kontrowersyjną. Zresztą, w ogóle himalaizm jest kontrowersyjny - bardzo dużo ludzi się zastanawia, po co ci ludzie się wspinają, po co ryzykują swoim życiem. Chcieliśmy jednak pokazać to, co grało w duszy Jerzego Kukuczki i co ciągnęło go w te góry - dodaje.


W tegorocznej edycji Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026 startują 22 utwory, w tym prace naszych dziennikarzy: „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana oraz „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej-Kuras.

Jury konkursu:
  • Magdalena Grzebałkowska - dziennikarka i reporterka,
  • Krzysztof Kiczek - twórca audialny,
  • Paweł Łysak - reżyser teatralny i radiowy,
  • Piotr Salaber - kompozytor, pianista i dyrygent
  • Irena Piłatowska - jedna z najwybitniejszych reportażystek radiowych.
Przesłuchania potrwają do czwartku. Wówczas po południu w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbędzie się gala wręczenia nagród dla najlepszych konkursowych prac. Gospodarzem wieczoru będzie aktor Kacper Kuszewski. Transmisja będzie na naszej antenie.

W radiu, na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych - relacje i spotkania z twórcami i reportażystami, którzy goszczą na tegorocznej, już siedemnastej edycji wydarzenia.

Wszystkie 22 utwory zakwalifikowane do Konkursu Grand PiK 2026 TUTAJ.

Mówi Michał Szczęch z Polskiego Radia Zachód, autor reportażu pt. „Droga"

Mówi Jacek Kurkowski, realizator dźwięku PR Katowice

Jacek Kurkowski, realizator dźwięku PR Katowice/fot. Izabela Langner Magdalena Galas-Klusek, PR Kielce/fot. Izabela Langner Od lewej: Krzysztof Polasik (PR Poznań) i Jakub Tarka (Program Drugi PR Warszawa)/fot. Izabela Langner Magdalena Skawińska, Studio Reportażu PR Warszawa/fot. Izabela Langner Od lewej: Adriana Andrzejewska-Kuras (PR PiK), Magdalena Galas-Klusek (PR Kielce) i Dorota Witt (PR PiK)/fot. Izabela Langner Źmicier Kościn i Joanna Sikora(PR Białystok)/fot. Izabela Langner

