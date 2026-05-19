Słuchają i dyskutują. Doświadczeni reportażyści, ale i debiutanci na Konkursie Grand PiK [zdjęcia]

2026-05-19, 15:31  Bogumiła Wresiło/BN, MG
Źmicier Kościn i Joanna Sikora(PR Białystok)/fot. Izabela Langner

Źmicier Kościn i Joanna Sikora(PR Białystok)/fot. Izabela Langner

Trwa Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026. To drugi dzień wydarzenia. Reportażyści słuchają kolejnych spośród 22 nominowanych utworów.

Droga do domu
Pierwszego dnia przesłuchano m.in. reportaż pt. „Droga”, autorstwa Michała Szczęcha z Polskiego Radia Zachód. Przyznał, że historię swojej bohaterki - pani Małgorzaty - poznał jakiś czas temu, gdy zajmował się dziennikarstwem prasowym. W radiu pracuje od niedawna, a „Droga” to jego drugi reportaż.

Pani Małgorzata starała się w urzędzie gminy o szlakę na załatanie drogi. Nikt nie chciał jej pomóc. Dopiero interwencja Michała Szczęcha pozwoliła kobiecie uzyskać szlakę. Dziennikarz PR Zachód zauważył jednak, że za ów drogą kryje się wyjątkowa historia. - Pani Małgorzata zbudowała drogę do własnego domu - mówi. - Uważam, że w tej historii jest takie światło, że nawet z takiej najgorszej beznadziei można się podnieść - dodaje.

„Himalaje” na podstawie biografii Jerzego Kukuczki
Po raz kolejny na konkursie Grand PiK obecny jest Jacek Kurkowski, realizator dźwięku PR Katowice. Realizował on aż trzy nominowane utwory. Skupmy się na jednym z nich, o tytule „Himalaje”, które zostało stworzone przez katowicką rozgłośnię, we współpracy z Teatrem Śląskim. Autorami są Dariusz Kortko, Artur Pałyga i Marcin Pietraszewski. - Słuchowisko powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki - mówi Jacek Kurkowski. - Takie było też nasze założenie, żeby pokazać tę postać ludziom, którzy może nie do końca znają tego himalaistę. To bardzo satysfakcjonujące, że udało się pokazać człowieka, który był dla wielu postacią nawet dosyć kontrowersyjną. Zresztą, w ogóle himalaizm jest kontrowersyjny - bardzo dużo ludzi się zastanawia, po co ci ludzie się wspinają, po co ryzykują swoim życiem. Chcieliśmy jednak pokazać to, co grało w duszy Jerzego Kukuczki i co ciągnęło go w te góry - dodaje.

O gminie, która wymiera
Gmina Dubicze Cerkiewne, tuż przy granicy polsko-białoruskiej wymiera, a władze gminy nie potrafią tego powstrzymać . To tam wybrali się reportażyści - Alicja Pietruczuk i Źmicier Kościn z Polskiego Radia Białystok. Ich reportaż „Aj law Dubicze Cerkiewne'' startuje w Konkursie Grand PiK 2026.




W tegorocznej edycji Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026 startują 22 utwory, w tym prace naszych dziennikarzy: „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana oraz „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej-Kuras.

Jury konkursu:
  • Magdalena Grzebałkowska - dziennikarka i reporterka,
  • Krzysztof Kiczek - twórca audialny,
  • Paweł Łysak - reżyser teatralny i radiowy,
  • Piotr Salaber - kompozytor, pianista i dyrygent
  • Irena Piłatowska - jedna z najwybitniejszych reportażystek radiowych.
Przesłuchania potrwają do czwartku. Wówczas po południu w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbędzie się gala wręczenia nagród dla najlepszych konkursowych prac. Gospodarzem wieczoru będzie aktor Kacper Kuszewski. Transmisja będzie na naszej antenie.

W radiu, na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych - relacje i spotkania z twórcami i reportażystami, którzy goszczą na tegorocznej, już siedemnastej edycji wydarzenia.

Wszystkie 22 utwory zakwalifikowane do Konkursu Grand PiK 2026 TUTAJ.

Mówi Michał Szczęch z Polskiego Radia Zachód, autor reportażu pt. „Droga”

Mówi Jacek Kurkowski, realizator dźwięku PR Katowice

Mówią Alicja Pietruczuk i Źmicier Kościn z Polskiego Radia Białystok

Mówi Adriana Andrzejewska-Kuras z PR PiK

Bydgoszcz
Jacek Kurkowski, realizator dźwięku PR Katowice/fot. Izabela Langner Magdalena Galas-Klusek, PR Kielce/fot. Izabela Langner Od lewej: Krzysztof Polasik (PR Poznań) i Jakub Tarka (Program Drugi PR Warszawa)/fot. Izabela Langner Magdalena Skawińska, Studio Reportażu PR Warszawa/fot. Izabela Langner Od lewej: Adriana Andrzejewska-Kuras (PR PiK), Magdalena Galas-Klusek (PR Kielce) i Dorota Witt (PR PiK)/fot. Izabela Langner Źmicier Kościn i Joanna Sikora(PR Białystok)/fot. Izabela Langner Jakub Tarka (Program Drugi PR Warszawa)/fot. Izabela Langner

Region

Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

Mężczyzna spadł z dachu pensjonatu w Ostaszewie niedaleko Torunia. Jest w szpitalu

2026-05-19, 16:03
Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

Potężny cios w narkotykowy biznes. Policjanci z Torunia przejęli gigantyczny ładunek [zobacz wideo]

2026-05-19, 14:45
Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżenia

Ponad 100 kilogramów narkotyków zabezpieczonych pod Chełmnem. Trzy osoby z aktem oskarżenia

2026-05-19, 13:59
Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

Areszt dla nożownika z Sępólna Krajeńskiego. Zaatakował kolegę, wszystko nagrywał telefonem

2026-05-19, 13:20
Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-05-19, 12:27
Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

2026-05-19, 10:40
Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

2026-05-19, 09:09
Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

2026-05-19, 08:48
Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

2026-05-19, 08:06

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę