Kociewska lekcja historii w Tleniu. Zabytkowe eksponaty z Kociewia i Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-05-19, 12:27 Marcin Doliński/BN

Kociewską Izbę Regionalną otwarto w jednym z budynków zabytkowej stacji kolejowej w Tleniu/fot. Marcin Doliński

Kociewską Izbę Regionalną otwarto w jednym z budynków zabytkowej stacji kolejowej w Tleniu. Jako pierwszy zwiedzał ją reporter PR PiK Marcin Doliński. Znajduje się tam kilkaset zabytkowych eksponatów z terenu Kociewia i Borów Tucholskich.

Co dokładnie jest w tej izbie? - Na kołowrotku można było zrobić przędzę, są też kamionkowe garnki, w których ogórki kiszone wychodzą ponoć najlepiej - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Tuż obok oponki, czyli drewniane koryta, w których wyrabiano ciasto, które później wypiekano. Jest beczka, w której deptano kapustę, jest i tara, na której tę kapustę wcześniej tarto. Był kałamarz, pióro, a jeszcze wcześniej tabliczka, na której zapisywano zadania, które dyktował nauczyciel - opowiada.