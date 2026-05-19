Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

2026-05-19, 10:40  MK
Istotnym elementem szkolenia były realistyczne scenki sytuacyjne dotyczące trudnych interwencji oraz zatrzymywania niebezpiecznych osób / fot. KMP w Grudziądzu

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zakończyli specjalistyczny, czterodniowy kurs z zakresu Reagowania na Niestandardowe Zachowania. Intensywne zajęcia dla mundurowych ze służby prewencyjnej miały na celu maksymalne podniesienie ich umiejętności podczas codziennych, często nieprzewidywalnych interwencji. Stróże prawa doskonalili metody szybkiego reagowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz procedury zatrzymywania najbardziej niebezpiecznych przestępców.

Teoria i prawo w policyjnej praktyce

Szkolenie zorganizowano w siedzibie grudziądzkiej jednostki, gdzie instruktorzy połączyli wykłady teoretyczne z wymagającymi ćwiczeniami fizycznymi. W pierwszej kolejności policjanci szczegółowo przeanalizowali aktualne podstawy prawne, które determinują legalność i zasadność stosowania środków przymusu bezpośredniego. Zrozumienie tych przepisów stanowi fundament każdej bezpiecznej i skutecznej interwencji, eliminując ryzyko popełnienia błędów w sytuacjach kryzysowych.

Trening na macie i techniki obezwładniania

Kluczową część kursu zdominowały zaawansowane zajęcia na macie, podczas których mundurowi do perfekcji dopracowywali techniki obezwładniania. Funkcjonariusze ćwiczyli precyzyjne chwyty transportowe, metody bezpiecznego unieruchamiania oraz odpierania ataków ze strony wyjątkowo agresywnych napastników.

Ćwiczenia te wymagają nie tylko doskonałej sprawności fizycznej, ale również pełnej koordynacji ruchów, aby skutecznie zneutralizować zagrożenie bez wyrządzania zbędnej krzywdy osobie zatrzymywanej.

Sekundy na wagę złota i walka z gigantycznym stresem

Ważnym punktem harmonogramu było także ratownictwo medyczne, w ramach którego policjanci ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową oraz tamowanie rozległych i silnie krwawiących ran. Te umiejętności natychmiast weryfikowano podczas zaawansowanych scenek sytuacyjnych, odtwarzających realne interwencje w warunkach podwyższonego poziomu stresu.

Jak podkreśla aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, szkolenie RNZ pozwoliło policjantom podnieść swoje kwalifikacje oraz utrwalić procedury, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i mieszkańców. Trening w dynamicznie zmieniającym się środowisku nauczył zespoły skutecznej komunikacji i natychmiastowego podejmowania właściwych decyzji.

Celem zajęć było doskonalenie umiejętności związanych z podejmowaniem interwencji, reagowaniem w sytuacjach zagrożenia oraz zatrzymywaniem niebezpiecznych osób / mat. KMP w Grudziądzu

