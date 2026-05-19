Działania policji na A1. Mundurowi skontrolowali tysiące kierowców w Kujawsko-Pomorskiem

„Trzeźwa autostrada” i „Trzeźwy poranek”. Policja sprawdzała kierowców, także w naszym regionie/fot. Policja Kujawsko-Pomorska

Ponad 26 tysięcy kontroli i 28 kierowców wyeliminowanych z ruchu. Kujawsko-pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Pomorza i województwa łódzkiego przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję „Trzeźwa autostrada” na A1 oraz równolegle działania „Trzeźwy poranek” na drogach naszego regionu.

W działania zaangażowani byli policjanci z Torunia, Włocławka, Grudziądza, Świecia, Chełmna i Aleksandrowa Kujawskiego. Funkcjonariusze prowadzili kontrole na bramkach autostradowych „od Gdańska aż po Łódź”, sprawdzając kierowców pod kątem obecności alkoholu w organizmie i środków działających podobnie.



Na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 policjanci skontrolowali 8063 kierujących. Wśród nich 12 osób prowadziło pojazdy po alkoholu - pięć było w stanie nietrzeźwości, a siedem po użyciu alkoholu.



Równolegle na pozostałych drogach regionu prowadzono działania „Trzeźwy poranek”. Tam funkcjonariusze przebadali 18 458 osób. Ujawniono kolejnych 16 uczestników ruchu, którzy nie powinni wsiadać za kierownicę - pięciu kierowców było nietrzeźwych, dziewięciu znajdowało się po użyciu alkoholu, a dwóch było rowerzystami.



Łącznie podczas działań w Kujawsko-Pomorskiem policjanci wyeliminowali z ruchu 28 osób prowadzących po alkoholu.