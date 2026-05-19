Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

2026-05-19, 08:06  BN
Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

Dwaj młodzi kierowcy w Toruniu najpierw spokojnie przejechali obok policyjnych patroli, a chwilę później gwałtownie przyspieszyli. Obaj zostali zatrzymani, stracili prawa jazdy i dostali wysokie mandaty.

Do obu zdarzeń doszło w niedzielę na Szosie Lubickiej w Toruniu. Pierwszy z zatrzymanych, 21-letni kierowca audi, w miejscu z ograniczeniem do 50 km/h rozpędził auto do 125 km/h. Mundurowi zatrzymali go do kontroli. Mężczyzna stracił prawo jazdy i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł.

Jeszcze szybciej jechał 24-letni kierowca również prowadzący audi. W tym samym rejonie osiągnął prędkość 146 km/h. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i nałożyli mandat w wysokości 5000 zł.

