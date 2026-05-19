Regionalne szpitale otrzymają pożyczkę na rozwój ochrony zdrowia

2026-05-19, 07:12  Mariusz Luda/BN
Regionalne szpitale otrzymają pożyczkę na rozwój ochrony zdrowia/fot. Mariusz Luda

Szpitale w Bydgoszczy, Lipnie, Nakle i Szubinie z umowami o pożyczkę na rozwój ochrony zdrowia, w tym opieki długoterminowej. Każdy otrzyma po 5 milionów złotych.

Jeżeli wywiążą się z realizacji projektów, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju umorzy 85 proc. przyznanej kwoty. Największym beneficjentem jest Szpital Uniwersytecki im. dr. Jana Biziela, który otrzyma 6 milionów 100 tysięcy złotych.

Na co potrzebne są pieniądze? - Na doposażenie i wyremontowanie przede wszystkim pionu patologii ciąży i położnictwa - mówi dyrektorka szpitala Biziela dr Agnieszka Rogalska. - Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na poprawę warunków sanitarnych, żeby każda sala pobytu mamy z dzieckiem była wyposażona w łazienkę, by te warunki były bardziej komfortowe - dodaje.

- Uzyskamy środki na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych - informuje Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. - Zużyte po 56 latach instalacje zostaną zamienione na nowe, przestaniemy mieć do czynienia z częstymi awariami - przyznaje z nadzieją.

A w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Suradówku zaczęła się budowa Zakładu Opieki Paliatywnej do całodobowej opieki pacjentów chorych nowotworowo i z innymi ciężkimi schorzeniami przewlekłymi. - Będzie miał 30 łóżek, znajdzie się tam wszystko to, co jest konieczne na oddziale paliatywnym do całodobowej opieki nad pacjentami - informuje Jolanta Wiśniewska z tej placówki. - Prace zakończą się 31 grudnia tego roku - dodaje.

To kolejne umowy pożyczkowo-dotacyjne przyznane przez KPFR. W sumie samorząd województwa przeznaczył już w ten sposób ponad 200 milionów złotych na ochronę zdrowia.

Relacja Mariusza Ludy

