Terapia poprzez sztukę, muzykę, pracę? To możliwe! Otwarto nowoczesne warsztaty terapeutyczne [zdjęcia i wideo]

2026-05-18, 20:31 Marcin Doliński/BN

W Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu otwarto nowoczesne warsztaty terapeutyczne wraz z Galerią Sztuki Nowoczesnej/fot. Marcin Doliński

W Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu otwarto nowoczesne warsztaty terapeutyczne wraz z Galerią Sztuki Nowoczesnej. Inwestycja kosztowała 6 milionów złotych.

- Możliwa jest terapia naturą, ziemią, roślinami, kwiatami, warzywami - wszystko co związane z ogrodem - mówi Przemysław Gackowski, instruktor terapii zajęciowej.



W ramach warsztatów odbywają się także zajęcia obejmujące różne techniki z zakresu rzeźby, malarstwa czy rysunku. Jest również muzykoterapia i arteterapia, czyli nauka poprzez sztukę. - Będziemy malować, rzeźbić, tworzyć instalacje - informuje Patryk Rybus, prowadzący zajęcia arteterapeutyczne.