Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026 oficjalnie rozpoczęty! [zdjęcia]

Moderatorka Warsztatów Sztuki Radiowej Agnieszka Czyżewska-Jacquemet i redaktor naczelny Polskiego Radia PiK Cezary Wojtczak/fot. Izabela Langner
Oficjalnie wystartowaliśmy z Konkursem Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026. Uroczystego otwarcia dokonali Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, która jest moderatorką Warsztatów Sztuki Radiowej oraz redaktor naczelny Polskiego Radia PiK Cezary Wojtczak.
Moderatorce został przekazany symboliczny klucz do naszej rozgłośni. - Polskie Radio PIK jest miejscem, gdzie opowieść jest ważna, gdzie dźwięk jest ważny - przyznała Agnieszka Czyżewska-Jacquemet. - Przed nami jest przyszłość, nie tylko w radiu, ale też na różnego rodzaju platformach streamingowych. Dopóki ludzkość istnieje, dopóty będziemy opowiadać sobie te historie i tłumaczyć świat. Bardzo bym chciała, żeby ten klucz nie tylko był symbolicznym kluczem do rozgłośni, ale też kluczem do serc naszych, słuchaczy i do lepszego zrozumienia świata, do uważnego słuchania i doskonałych, głębokich, merytorycznych dyskusji tutaj, w tym studiu - dodała.
W tegorocznej edycji konkursu startują 22 utwory, w tym prace naszych dziennikarzy: „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana oraz „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej-Kuras.
Jury konkursu:
Magdalena Grzebałkowska - dziennikarka i reporterka,
Krzysztof Kiczek - twórca audialny,
Paweł Łysak - reżyser teatralny i radiowy,
Piotr Salaber - kompozytor, pianista i dyrygent
Irena Piłatowska - jedna z najwybitniejszych reportażystek radiowych.
Przesłuchania potrwają do czwartku. Wówczas po południu w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbędzie się gala wręczenia nagród dla najlepszych konkursowych prac. Gospodarzem wieczoru będzie aktor Kacper Kuszewski.
Relacja Bogumiły Wresiło z otwarcia Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2026
