Władze Bydgoszczy zabiegały o to od dawna. Od 1 stycznia statystyki miasta nad Brdą i Torunia będą liczone osobno

2026-05-18, 15:34 Monika Siwak/BN

Bydgoszcz i Toruń zostaną rozdzielone w statystykach europejskich. Od 1 stycznia przyszłego roku Eurostat - czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej - znowelizuje NUTS, czyli Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych. Jedyna zmiana dotycząca Polski dotyczy właśnie rozbicia podregionu bydgosko-toruńskiego na poziomie NUTS3 na dwa osobne.

Ma to pomóc w rzetelnym porównywaniu wskaźników między Bydgoszczą a Toruniem oraz z innymi dużymi miastami. Władze Bydgoszczy zabiegały o to rozbicie od dawna. Sprzeciwiał się m.in marszałek województwa.



- Cieszymy się, że udało się tą zmianę wprowadzić - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa. - Do tej pory część ważnych danych gospodarczych, między innymi produkt krajowy brutto czy danych dotyczących ochrony środowiska czy szkolnictwa wyższego była w tym ujęciu statystycznym pokazywana łącznie. To uniemożliwiało wyodrębnienie potencjałów poszczególnych miast. Ale to nie tylko chodzi o pewne ambicjonalne pokazanie różnic, ale jest to bardzo ważne z poziomu zarządzania miastem, regionem, kierunkami rozwoju - dodaje.



Statystyczna zmiana to symboliczne potwierdzenie odejścia od koncepcji dwubiegunowej metropolii bydgosko-toruńskiej. Od nowego roku na poziomie NUTS3 w ramach jednej jednostki będzie Bydgoszcz i powiat nakielski. Nie będzie więc w tym danych np. o powiecie nakielskim czy gminach tworzących Metropolię Bydgoszcz z powiatu żnińskiego.



NUTS 3 w Kujawsko-Pomorskiem będą tworzyć podregiony bydgoski, toruński, świecki, grudziądzki, inowrocławski i włocławski. NUTS 2 to obecne województwa, a NUTS1 makroregiony, gdzie Kujawsko-Pomorskie tworzy jeden, razem z pomorskim i warmińsko-mazurskim.



Prosiliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego o komentarz w tej sprawie. Rzeczniczka marszałka powiedziała, że nie otrzymali dotąd oficjalnej informacji z Komisji Europejskiej.