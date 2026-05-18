Władze Bydgoszczy zabiegały o to od dawna. Od 1 stycznia statystyki miasta nad Brdą i Torunia będą liczone osobno

Bydgoszcz i Toruń zostaną rozdzielone w statystykach europejskich. Od 1 stycznia przyszłego roku Eurostat - czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej - znowelizuje NUTS, czyli Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych. Jedyna zmiana dotycząca Polski dotyczy właśnie rozbicia podregionu bydgosko-toruńskiego na poziomie NUTS3 na dwa osobne.
Ma to pomóc w rzetelnym porównywaniu wskaźników między Bydgoszczą a Toruniem oraz z innymi dużymi miastami. Władze Bydgoszczy zabiegały o to rozbicie od dawna. Sprzeciwiał się m.in marszałek województwa.
- Cieszymy się, że udało się tą zmianę wprowadzić - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa. - Do tej pory część ważnych danych gospodarczych, między innymi produkt krajowy brutto czy danych dotyczących ochrony środowiska czy szkolnictwa wyższego była w tym ujęciu statystycznym pokazywana łącznie. To uniemożliwiało wyodrębnienie potencjałów poszczególnych miast. Ale to nie tylko chodzi o pewne ambicjonalne pokazanie różnic, ale jest to bardzo ważne z poziomu zarządzania miastem, regionem, kierunkami rozwoju - dodaje.
Statystyczna zmiana to symboliczne potwierdzenie odejścia od koncepcji dwubiegunowej metropolii bydgosko-toruńskiej. Od nowego roku na poziomie NUTS3 w ramach jednej jednostki będzie Bydgoszcz i powiat nakielski. Nie będzie więc w tym danych np. o powiecie nakielskim czy gminach tworzących Metropolię Bydgoszcz z powiatu żnińskiego.
NUTS 3 w Kujawsko-Pomorskiem będą tworzyć podregiony bydgoski, toruński, świecki, grudziądzki, inowrocławski i włocławski. NUTS 2 to obecne województwa, a NUTS1 makroregiony, gdzie Kujawsko-Pomorskie tworzy jeden, razem z pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Prosiliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego o komentarz w tej sprawie. Rzeczniczka marszałka powiedziała, że nie otrzymali dotąd oficjalnej informacji z Komisji Europejskiej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę