Ilustracja jest tak samo ważna jak tekst. Warsztaty na Festiwalu LiterObrazki [zdjęcia]

2026-05-18, 17:57  Monika Siwak/KB
Kilkuletnie dzieci spotkały się w bibliotece na bydgoskim Szwederowie. Okazją były pierwsze warsztaty w ramach bydgoskiego Festiwalu Literobrazki/fot. Monika Siwak

Kilkuletnie dzieci spotkały się w bibliotece na bydgoskim Szwederowie. Okazją były pierwsze warsztaty w ramach bydgoskiego Festiwalu LiterObrazki. Zajęci prowadziła Diana Karpowicz, ilustratorka pracująca przy tej imprezie „od urodzenia", czyli już 15 lat. Przygotowywała z dziećmi plakaty prozwierzęce.

- Plakat rzuca się w oczy i mówi do nas: „Patrz, stój, zatrzymaj się, mam coś ważnego do pokazania, powiedzenia”. Ten tytuł „Dzieci i ryby robią plakaty” jest takim pretekstem, nawiązaniem do przysłowia „Dzieci i ryby głosu nie mają”, więc nie tylko chodzi o ryby. Wiele zwierząt wymaga naszej uwagi. Chciałabym, żeby dzieci też miały szansę właśnie postawić się w roli obrońców zwierząt - mówiła Diana Karpowicz.

Joanna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, organizator festiwalu, podkreśla, że wydarzenie oparte jest przede wszystkim na ilustracji. Chodzi o to, by uświadomić i dorosłym, i dzieciom, że ilustracja jest tak samo ważna jak tekst.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
