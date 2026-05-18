Ponad 30 kg narkotyków i leki bez zezwoleń ukrywał w wynajętych mieszkaniach [zdjęcia, wideo]

2026-05-18, 12:45 Marcin Doliński/KB

Kryminalni z Grudziądza zatrzymali 37-latka podejrzanego o obrót znaczną ilością narkotyków oraz nielegalnych produktów leczniczych/fot. KMP Grudziądz

Kryminalni z Grudziądza zatrzymali 37-latka podejrzanego o obrót znaczną ilością narkotyków oraz nielegalnych produktów leczniczych. W mieszkaniu miał ponad 30 kg narkotyków i nielegalne wprowadzone na rynek leki.

Jak ustalili funkcjonariusze wydziału kryminalnego, mieszkaniec Grudziądza zajmował się dystrybucją zakazanych substancji za pośrednictwem paczek kurierskich.

Do jego zatrzymania doszło we wtorek (12.05), gdy 37-latek wchodził do jednego z wynajmowanych mieszkań. Podczas przeszukań tego lokalu policjanci zabezpieczyli ponad 30 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.





Wśród nich znajdowało się:



W drugim z lokali mundurowi ujawnili również ponad 12 tysięcy opakowań produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu bez wymaganych zezwoleń.





37-latek usłyszał zarzuty dotyczące obrotu znaczną ilością środków odurzających oraz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.