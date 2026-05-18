Podopieczni wiązani w pasy i kaftan. Oświadczenie Domu Pomocy Społecznej w Grabiu

2026-05-18, 11:50 Radosław Jagieła/KB

DPS w miejscowości Grabie / fot. Google Street View

Wracamy do sprawy związanej z DPS w Grabiu, w którym przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie. Jak wcześniej informowaliśmy, Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi śledztwo w sprawie możliwego znęcania się nad podopiecznymi w tej placówce.

Jak przekazał PR PiK prokurator rejonowy Mariusz Ciechanowski, interwencja policji wykazała, że wobec trzech osób były założone odpowiednio: pasy bezpieczeństwa, kaftan bezpieczeństwa i paski przypominające kajdanki. Z relacji pracowników wynikało, że środki te miały chronić przed autoagresją i agresją wobec innych osób.



Placówka prowadzona jest przez zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety. Dyrekcja nie zgodziła się na rozmowę z naszym reporterem i odesłała do wcześniej wydanego oświadczenia.



Czytamy w nim między innymi, że dyrekcja DPS-u zawiadomiła policję o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników, które miało polegać na braku poinformowania dyrekcji o dręczeniu dzieci. Ponadto w placówce przeprowadzono także postępowanie wyjaśniające, jednak nie udało się ustalić osób, które miałyby odpowiadać za czyny przedstawione w mediach.



Obecnie w placówce kontrolę przeprowadzają Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Rzecznik Praw Dziecka. W poprzednich latach inne kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Pełna treść oświadczenie poniżej:

