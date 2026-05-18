Małżonkowie jubilaci nie dożywają wspólnego odebrania medalu. Wojewoda interweniuje

- Skierowałem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pismo dotyczące wydłużającego się czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Przez te procedury jubilaci często nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu - przekazał wojewoda Michał Sztybel.

Jak napisał wojewoda, „to wyjątkowe odznaczenie ma szczególne znaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. Niestety, coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków."



Michał Sztybel wyjaśnia, że Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki realizuje zadania związane z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentów do Kancelarii Prezydenta RP możliwie jak najszybciej - średnio w ciągu 30 dni. Mimo to obecny czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy.



„Zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań zmierzających

do usprawnienia procesu przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, tak

aby seniorzy mogli otrzymywać to ważne wyróżnienie bez wielomiesięcznego

oczekiwania."



Pełną treść pisma skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczamy poniżej:





