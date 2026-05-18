Gospodynie! To już ostatni moment na zgłoszenie do kulinarnego konkursu „Polska smakuje"

2026-05-18, 10:30 Ireneusz Sanger/KB

Bitwa Regionów w Świeciu/fot. Marcin Doliński/archiwum

18 maja to ostatni dzień dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń na zgłoszenie do konkursu kulinarnego „Polska smakuje”. To kontynuacja „Bitwy Regionów”. Cel się nie zmienia: promowanie kuchni regionalnej oraz integracja środowisk wiejskich

- Zapraszamy do tego, żeby kultywować tradycję kulinarną i zachwycać odwiedzających mieszczuchów swoimi potrawami - mówi Edyta Zakrzewska, dyrektor bydgoskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Chcemy, żeby konsumenci kupowali świadomie, a ten konkurs jest również wpisany w akcję odpowiedzialnych zakupów. Chodzi o to, by kupować to, co zdrowe, co smaczne, żeby skracać łańcuchy dostaw, wybierać produkty najmniej przetworzone, najlepiej pochodzące od rolnika-sąsiada.





Formularz zgłoszeniowy i szczegóły są na stronie polskasmakuje.pl. Wystarczy wybrać i opisać potrawę, z którą koło lub stowarzyszenie chce wystartować w konkursie.

Rywalizacja odbywać się będzie podczas różnego rodzaju imprez plenerowych.

W wielkim finale spotka się 16 najlepszych drużyn z całej Polski.