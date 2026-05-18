Burze nad regionem. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie dla części Pomorza i Kujaw

Synoptycy ostrzegają przed burzami w części regionu/fot.: Pixabay

Komunikaty dotyczy powiatów: brodnickiego, lipnowskiego, rypińskiego, Włocławka i włocławskiego. W całym kraju alertów jest jednak więcej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla sześciu województw w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 65 km/h.





Alerty dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego , podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godz. 14 do godz. 21.





„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad” - poinformował Instytut.



