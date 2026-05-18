Reportażysta nie ma szukać sensacji, tematu, bohatera. Liczy się wkład własny [„Rozmowa Dnia"]
- Uważne słuchanie daje nam szanse na zrozumienie drugiej osoby - mówiła w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK reportażystka Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, która jest moderatorem warsztatów na Konkursie Artystycznych Form Radiowych Grand PiK.
- Przede wszystkim trzeba zacząć od własnej ciekawości świata i to jest największa trudność, żeby właśnie nie szukać sensacji, nie szukać tematu, który nam załatwi historię, nie szukać bohatera, który nam załatwi opowiadanie historii, nie szukać wreszcie wydarzenia, które nam załatwi opowiadanie historii. Bo ani bohater, ani wydarzenie, ani temat nie jest historią. Trzeba w sobie znaleźć ten właściwy sposób na opowiedzenie historii i to jest najtrudniejsze, czyli wkład autorski - mówiła Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.
- Na koniec jeszcze ciekawe wyniki badania. Z kwietniowego raportu o uczestnictwie Polaków w kulturze, który opublikował „Tygodnik Powszechny", wynika, że wśród młodych ludzi rośnie grupa analogowców. Młodzi częściej sięgają po książki i radio, a coraz rzadziej korzystają ze streamingu.
- W poniedziałek (18 maja) w PR PiK rozpoczyna się 17. edycja Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK.
- W tegorocznej edycji znalazły się 22 utwory twórców z całej Polski, w tym prace naszych dziennikarzy: „Tu się nie płacze'' - Żanety Walentyn i Michała Słobodziana oraz „Tyle i aż tyle" Adriany Andrzejewskiej - Kuras.
- Wszystkich utworów można posłuchać. Gala finałowa w czwartek o 17.00 w Teatrze Kameralnym. Transmisja będzie na naszej antenie.