Reportażysta nie ma szukać sensacji, tematu, bohatera. Liczy się wkład własny [„Rozmowa Dnia"]

2026-05-18, 08:55  Agnieszka Marszał/KB
Agnieszka Czyżewska-Jacquemet była gościem „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK/fot. Radosław Łączkowski

- Uważne słuchanie daje nam szanse na zrozumienie drugiej osoby - mówiła w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK reportażystka Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, która jest moderatorem warsztatów na Konkursie Artystycznych Form Radiowych Grand PiK.

Jak mówiła Agnieszka Czyżewska-Jaquement, reportaż i audiodokument to próba wyjścia poza dziennikarstwo.
- My, bazując na tym warsztacie dziennikarskim, czyli na tym ustaleniu faktów, wydarzeń, przyczyny i skutku, budujemy opowieść, która powinna nosić cechy uniwersalne, opowieść opartą na bliskości z bohaterem i na świadomym użyciu dźwięku.

Największa trudność w pracy reportażysty to wcale nie znalezienie tematu i bohatera...

- Przede wszystkim trzeba zacząć od własnej ciekawości świata i to jest największa trudność, żeby właśnie nie szukać sensacji, nie szukać tematu, który nam załatwi historię, nie szukać bohatera, który nam załatwi opowiadanie historii, nie szukać wreszcie wydarzenia, które nam załatwi opowiadanie historii. Bo ani bohater, ani wydarzenie, ani temat nie jest historią. Trzeba w sobie znaleźć ten właściwy sposób na opowiedzenie historii i to jest najtrudniejsze, czyli wkład autorski - mówiła Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.

Jak mówi Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, ludzie kochają opowieści, więc i reportaż, i w ogóle radio mają przyszłość.
- Myślę, że nawet większą ma przyszłość niż media obrazkowe, które bardzo absorbują wszystkie zmysły i nie mogą towarzyszyć tak, jak towarzyszy radio.

  • Na koniec jeszcze ciekawe wyniki badania. Z kwietniowego raportu o uczestnictwie Polaków w kulturze, który opublikował „Tygodnik Powszechny", wynika, że wśród młodych ludzi rośnie grupa analogowców. Młodzi częściej sięgają po książki i radio, a coraz rzadziej korzystają ze streamingu.


Cała „Rozmowa Dnia" jest poniżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ


  • W poniedziałek (18 maja) w PR PiK rozpoczyna się 17. edycja Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK.
  • W tegorocznej edycji znalazły się 22 utwory twórców z całej Polski, w tym prace naszych dziennikarzy: „Tu się nie płacze'' - Żanety Walentyn i Michała Słobodziana oraz „Tyle i aż tyle" Adriany Andrzejewskiej - Kuras.
  • Wszystkich utworów można posłuchać - TUTAJ. Gala finałowa w czwartek o 17.00 w Teatrze Kameralnym. Transmisja będzie na naszej antenie.

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Agnieszką Czyżewską-Jacquemet.

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

