Realistyczne aż do bólu! Takie były mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy w Skępem

2026-05-18, 07:00 Marek Ledwosiński/KB

Legionowskie WOPR zajęło pierwsze miejsce na mistrzostwa WOPR w Skępem/fot. Marek Ledwosiński

Autobus wiozący rodziny na wakacje zderzył się z lokomotywą. To jedna z kilkunastu konkurencji Piątych Mistrzostw Polski Ratowników WOPR w Udzielaniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Najlepsze ekipy ratownicze spotkały się w Skępem pod Lipnem

Po dwudniowych zmaganiach ekipa sędziów wyłoniła zwycięzców. Wygrała załoga Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego , na co dzień strzegąca Zalewu Zegrzyńskiego.





Marcin Bogusz ze zwycięskiej drużyny potwierdza, że organizatorom poszczególnych konkurencji nie brakowało wyobraźni :





- Organizatorzy zaskoczyli nas w tegorocznej edycji pomysłowością, oryginalnością. Scenariusze zadań były bardzo wymagające i angażujące. Bardzo podobało mi się zadanie, w którym mieliśmy dwie osoby poszkodowane. Pierwszym poszkodowanym było niemowlę, a drugim mężczyzna po upadku , po wyskoczeniu z budynku. Miał wiele poważnych urazów. Musieliśmy do tego zadania podzielić się logistycznie tak, aby dwie osoby na raz były pod opieką. Dodatkowo pomocy wymagała zrozpaczona matka niemowlaka - mówił reprezentant zwycięskiej drużyny.





Tegoroczne mistrzostwa to sukces także ratowników naszego regionu. Załoga gospodarzy, czyli lipnowskiego WOPR zdobyła drugie miejsce.





W imprezie wzięło udział 18 najlepszych drużyn ratowniczych z całego kraju.