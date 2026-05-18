Realistyczne aż do bólu! Takie były mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy w Skępem

2026-05-18, 07:00  Marek Ledwosiński/KB
Legionowskie WOPR zajęło pierwsze miejsce na mistrzostwa WOPR w Skępem/fot. Marek Ledwosiński

Autobus wiozący rodziny na wakacje zderzył się z lokomotywą. To jedna z kilkunastu konkurencji Piątych Mistrzostw Polski Ratowników WOPR w Udzielaniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Najlepsze ekipy ratownicze spotkały się w Skępem pod Lipnem

Po dwudniowych zmaganiach ekipa sędziów wyłoniła zwycięzców. Wygrała załoga Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na co dzień strzegąca Zalewu Zegrzyńskiego.

Marcin Bogusz ze zwycięskiej drużyny potwierdza, że organizatorom poszczególnych konkurencji nie brakowało wyobraźni :

- Organizatorzy zaskoczyli nas w tegorocznej edycji pomysłowością, oryginalnością. Scenariusze zadań były bardzo wymagające i angażujące. Bardzo podobało mi się zadanie, w którym mieliśmy dwie osoby poszkodowane. Pierwszym poszkodowanym było niemowlę, a drugim mężczyzna po upadku, po wyskoczeniu z budynku. Miał wiele poważnych urazów. Musieliśmy do tego zadania podzielić się logistycznie tak, aby dwie osoby na raz były pod opieką. Dodatkowo pomocy wymagała zrozpaczona matka niemowlaka - mówił reprezentant zwycięskiej drużyny.

Tegoroczne mistrzostwa to sukces także ratowników naszego regionu. Załoga gospodarzy, czyli lipnowskiego WOPR zdobyła drugie miejsce.

  • W imprezie wzięło udział 18 najlepszych drużyn ratowniczych z całego kraju.

Relacja Marka Ledwosińskiego

