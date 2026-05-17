„W fotelu człowiek się nie wyleczy". Seniorzy na starcie akcji „Aktywny Poranek 60 plus" [zdjęcia]

2026-05-17, 19:15  Tatiana Adonis/KB
Seniorzy na starcie akcji „Aktywny Poranek 60 plus"/fot. Tatiana Adonis

Biegali, spacerowali i chodzili z kijkami. Kto? Seniorzy w ramach akcji Aktywny Poranek 60 plus. Impreza miała charakter rekreacyjny, ale nie zabrakło też rywalizacji. W wydarzeniu udział wzięło 150 osób. Start i meta przy lodowisku Torbyd. A co pomiędzy nimi? Entuzjazm i sportowa pasja.

- Zdrowie, sprawność, endorfiny, świetna kondycja psychiczna po aktywności...
- Lepiej na spacerze niż w kolejce do lekarza...
- Impreza jest bardzo piękna, drugi raz tu jestem. Sportem zajmuję się od dzieciństwa, można powiedzieć – uprawiałem go wyczynowo. A kiedy się praca skończyła, trzeba być teraz aktywnym, więc od 15 lat zajmuję się kijami, normalnie chodzę, biegam, startuję.
- Lepsze zdrowie, lepiej się człowiek czuje, nie narzeka, że coś boli. A jak boli? No to trudno, no to trzeba rozbiegać...
- Zawsze propagujemy aktywność bez względu na wiek...
- Tutaj jest zabawa, zamiast samotnie w lesie trenować, można się spotkać z ludźmi...
-Dzisiaj rano mnie noga bolała, teraz już nie boli, odkąd założyłem buty do biegania. Na fotelu się człowiek nie wyleczy, na pewno nie...

  • Uczestnicy wydarzenia mieli do wyboru bieg, marsz lub nordic walking na dystansie 2,5 km.
  • Trasa prowadziła przez tereny w okolicy Brdy i Łuczniczki.
  • Na mecie na wszystkich czekały pamiątkowe medale.
  • Na zakończenie seniorzy spotkali się na wspólnym drugim śniadaniu.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
