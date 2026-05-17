„W fotelu człowiek się nie wyleczy". Seniorzy na starcie akcji „Aktywny Poranek 60 plus" [zdjęcia]

2026-05-17, 19:15 Tatiana Adonis/KB

Seniorzy na starcie akcji „Aktywny Poranek 60 plus"/fot. Tatiana Adonis

Biegali, spacerowali i chodzili z kijkami. Kto? Seniorzy w ramach akcji Aktywny Poranek 60 plus. Impreza miała charakter rekreacyjny, ale nie zabrakło też rywalizacji. W wydarzeniu udział wzięło 150 osób. Start i meta przy lodowisku Torbyd. A co pomiędzy nimi? Entuzjazm i sportowa pasja.

- Zdrowie, sprawność, endorfiny, świetna kondycja psychiczna po aktywności...

- Lepiej na spacerze niż w kolejce do lekarza...

- Impreza jest bardzo piękna, drugi raz tu jestem. Sportem zajmuję się od dzieciństwa, można powiedzieć – uprawiałem go wyczynowo. A kiedy się praca skończyła, trzeba być teraz aktywnym, więc od 15 lat zajmuję się kijami, normalnie chodzę, biegam, startuję.

- Lepsze zdrowie, lepiej się człowiek czuje, nie narzeka, że coś boli. A jak boli? No to trudno, no to trzeba rozbiegać...

- Zawsze propagujemy aktywność bez względu na wiek...

- Tutaj jest zabawa, zamiast samotnie w lesie trenować, można się spotkać z ludźmi...

-Dzisiaj rano mnie noga bolała, teraz już nie boli, odkąd założyłem buty do biegania. Na fotelu się człowiek nie wyleczy, na pewno nie...





Uczestnicy wydarzenia mieli do wyboru bieg, marsz lub nordic walking na dystansie 2,5 km.

Trasa prowadziła przez tereny w okolicy Brdy i Łuczniczki.

Na mecie na wszystkich czekały pamiątkowe medale.

Na zakończenie seniorzy spotkali się na wspólnym drugim śniadaniu.