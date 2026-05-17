17-latka ranna w czasie pracy w gospodarstwie. Wypadek koło Wąbrzeźna [zdjęcia]

Do niebezpiecznego wypadku podczas prac rolniczych doszło w miejscowości Czaple niedaleko Wąbrzeźna (gm. Płużnica). Podczas przeładunku zboża stopę 17-letniej dziewczyny wciągnęła maszyna typu „żmijka”.
- W sobotę do naszej komendy wpłynęło zgłoszenie o wypadku na terenie jednego z gospodarstw rolnych na terenie gminy Płużnica - przekazał podkom. Krzysztof Świerczyński, rzecznik wąbrzeskich policjantów.
Według ustaleń policjantów, 17-latka, która pomagała swojemu dziadkowi podczas przeładunku zboża, przez nieuwagę włożyła jedną z nóg w podajnik ślimakowy transportujący zboże.
- Na szczęście dziewczyna zdołała jeszcze zachować zimną krew i sama zadzwoniła na numer alarmowy 112. Na miejscu zjawił się również dziadek, u którego właśnie przebywała wnuczka. Wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 17-latkę do szpitala w Bydgoszczy. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne i niezagrażające życiu. Dziadek był trzeźwy, dlatego możemy mówimy tylko o niewielkim nieszczęśliwym wypadku podczas wykonywania prac na gospodarstwie rolnym - mówił policjant.
