17-latka ranna w czasie pracy w gospodarstwie. Wypadek koło Wąbrzeźna [zdjęcia]

2026-05-17, 14:15  Agata Raczek/KB
Do niebezpiecznego wypadku podczas prac rolniczych doszło w miejscowości Czaple niedaleko Wąbrzeźna (gm. Płużnica)/fot. OSP Płużnica/Facebook

Do niebezpiecznego wypadku podczas prac rolniczych doszło w miejscowości Czaple niedaleko Wąbrzeźna (gm. Płużnica)/fot. OSP Płużnica/Facebook

Do niebezpiecznego wypadku podczas prac rolniczych doszło w miejscowości Czaple niedaleko Wąbrzeźna (gm. Płużnica). Podczas przeładunku zboża stopę 17-letniej dziewczyny wciągnęła maszyna typu „żmijka”.

- W sobotę do naszej komendy wpłynęło zgłoszenie o wypadku na terenie jednego z gospodarstw rolnych na terenie gminy Płużnica - przekazał podkom. Krzysztof Świerczyński, rzecznik wąbrzeskich policjantów.

Według ustaleń policjantów, 17-latka, która pomagała swojemu dziadkowi podczas przeładunku zboża, przez nieuwagę włożyła jedną z nóg w podajnik ślimakowy transportujący zboże.

- Na szczęście dziewczyna zdołała jeszcze zachować zimną krew i sama zadzwoniła na numer alarmowy 112. Na miejscu zjawił się również dziadek, u którego właśnie przebywała wnuczka. Wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 17-latkę do szpitala w Bydgoszczy. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne i niezagrażające życiu. Dziadek był trzeźwy, dlatego możemy mówimy tylko o niewielkim nieszczęśliwym wypadku podczas wykonywania prac na gospodarstwie rolnym - mówił policjant.

Mówi podkom. Krzysztof Świerczyński, rzecznik wąbrzeskich policjantów

Wąbrzeźno

Region

Odwaga kończy się pod gabinetem lekarskim. Motocykliści zachęcali panów do badań [zdjęcia]

Odwaga kończy się pod gabinetem lekarskim. Motocykliści zachęcali panów do badań [zdjęcia]

2026-05-17, 15:30
Nowa oferta Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku dla osób w wieku 55 plus

Nowa oferta Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku dla osób w wieku 55 plus

2026-05-17, 13:30
Dwaj kajakarze płyną ze Śląska do Belgii. Po drodze mieli przystanek przy śluzie Okole [zdjęcia, wideo]

Dwaj kajakarze płyną ze Śląska do Belgii. Po drodze mieli przystanek przy śluzie Okole [zdjęcia, wideo]

2026-05-17, 12:57
Co z remontem włocławskiego mostu Ratusz ponagla wykonawcę i czeka na niezależne ekspertyzy

Co z remontem włocławskiego mostu? Ratusz ponagla wykonawcę i czeka na niezależne ekspertyzy

2026-05-17, 12:10
Śledztwo po śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Z okna wypadł obywatel Wielkiej Brytanii

Śledztwo po śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Z okna wypadł obywatel Wielkiej Brytanii

2026-05-17, 11:00
Dobre psy i dobrzy ludzie spotkają się w bydgoskim Myślęcinku. To będzie dobry piknik

Dobre psy i dobrzy ludzie spotkają się w bydgoskim Myślęcinku. To będzie dobry piknik!

2026-05-17, 08:30
Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna, który wypadł z okna na ul. Batorego

Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna, który wypadł z okna na ul. Batorego

2026-05-16, 23:30
Celnicy zajrzeli do dostawczaka zaparkowanego przy targowisku. Było tam wszystko, co zakazane

Celnicy zajrzeli do dostawczaka zaparkowanego przy targowisku. Było tam wszystko, co zakazane

2026-05-16, 22:30
Włocławianie szukają nowej pracy. Odbyły się Targi Pracy 2026

Włocławianie szukają nowej pracy. Odbyły się Targi Pracy 2026

2026-05-16, 21:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę