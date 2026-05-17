Dwaj kajakarze płyną ze Śląska do Belgii. Po drodze mieli przystanek przy śluzie Okole [zdjęcia, wideo]

Kajakarze Piotr Postka i Janusz Hałas wystartowali z z Kaniowa (województwo śląskie) a ich metą jest belgijskie Liège. W niedzielę dotarli do regionu wodnego Noteci - zawiadamiają Wody Polskie.

- Podczas spotkania na śluzie Okole dowiedzieliśmy się nie tylko o przygotowaniach do tak wymagającej wyprawy, ale również o już przebytej trasie - pełnej wyzwań, zmieniających się warunków i niezapomnianych momentów. Nie zabrakło opowieści o emocjach, które towarzyszą im na każdym etapie tej podróży: od ekscytacji i radości, przez zmęczenie, aż po ogromną satysfakcję z pokonywania kolejnych kilometrów - relacjonują Wody Polskie w sowich mediach społecznościowych.



Kajakarze opowiedzieli, jak radzą sobie z trudami codzienności w drodze, kapryśną pogodą oraz fizycznym wyczerpaniem, które nieustannie testuje ich wytrwałość.



Po krótkim odpoczynku i regeneracji sił ruszyli dalej - przed nimi kolejne kilometry przygody, śluzy Kanału Bydgoskiego i Noteci.



