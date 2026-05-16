Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna

2026-05-16, 23:30 Marcin Kupczyk/DW

Okoliczności tragedii będą ustalane pod nadzorem prokuratora/Fot Marcin Kupczyk

Policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalali dokładne okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło dziś (16 maja) ok. godziny 22.20. Z okna na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Batorego w Bydgoszczy wypadł mężczyzna w wieku ok. 60 lat. Świadkowie zdarzenia powiedzieli Polskiemu Radiu PiK, że chwilę wcześniej usłyszeli krzyk.



